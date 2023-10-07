Провинциальный прием «Короля Лира»: в Казани театр Фоменко открыл Качаловский фестиваль

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казани на сцене Академического русского Большого драматического театра имени Качалова мировой классикой — спектаклем «Король Лир» по Шекспиру открылся одноименный театральный фестиваль.

Постановку, премьера которой состоялась в феврале 2019 года, привез московский театр «Мастерская Петра Фоменко», на прошлых двух фестивалях представивший казанцам «Сон в летнюю ночь» и «Семейное счастье».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Я искренне рада быть в этом зале, поскольку частично являюсь соавтором идеи, соавтором фестиваля, который мы придумали с Александром Яковлевичем Славутским (директор и художественный руководитель театра Качалова — прим. Т-и) и который проводится уже в третий раз. За последние пять лет в республике мы четыре театра построили или реконструировали с нуля, пятое в процессе строительства — это новое здание театра Камала. Это амбициозный проект. Но ни один театр — это не стены, это в первую очередь школа. Чтобы школа развивалась, нужны коммуникации. Этот фестиваль нам очень важен, и при выборе партнеров этого фестиваля мы стараемся выбирать лучших. Я уверена, что от этого выигрывают в первую очередь зрители, но и профессионалы тоже. Спасибо, что наши залы всегда полны зрителей!» — сказала, предваряя показ, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Режиссер спектакля Евгений Каменькович в ответном слове отметил, что усилия Татарстана в области развития театров не только заметны, но и вызывают искреннюю зависть в хорошем смысле.

«Я много где был, но нигде не видел так умно построенное театральное хозяйство. Вы какие-то богачи, миллионеры, потому что помимо этого прекрасного уютного зала с очень хорошей акустикой у них есть еще три прекрасные малые сцены, фантастическая столярная мастерская, слесарная, у них, может быть, один из самых лучших театральных музеев в стране! Явно руководство Татарстана очень заботится о театрах. И важно, что театр носит имя Качалова. Мы высмотрели в вашем прекрасном музее, что одна из ролей Качалова в Казани — в „Короле Лире“», — акцентировал Каменькович, предложив оценить версию спектакля в его постановке.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

С антрактом спектакль идет три с половиной часа. В главных ролях ожидаемо заняты актеры, знакомые немосковской публике по киноролям. Например, короля Лира играет Карен Бадалов, его старшую дочь Гонерилью — Полина Кутепова… Однако современное режиссерское решение шекспировской трагедии, виденной казанцами прежде лишь с участием Василия Качалова на исходе XIX века, для многих сегодняшних зрителей оказалось неожиданно нешекспировским.

Действующие лица появляются и уходят со сцены благодаря сложной механической конструкции «на рельсах»: части Британии, которую Лир делит между дочерями, символизируют «куски» королевства, условные белые стены и пол двигаются к зрителю и от зрителя вместе с актерами. Символический внешний минимализм есть и в костюмах — использованы только белый и черный цвет. Несомненная находка — черная тюль-штора, которая то поглощает, то извергает обратно к зрителю актеров. Особенно уместны блестящие темнотой полосы шторы в момент сражения, которое бурлит за ними, невидимое в зале. Вместе со звуком битвы занавес производит сильный эффект на смотрящего. Стоит отметить, что перевод пьесы Шекспира в постановке Каменьковича не лишен современных слов и выражений.

Не готова оказалась казанская публика и с точки зрения театрального этикета. Несмотря на предупреждение перед началом спектакля о необходимости отключить звук телефонов, обыгранное Шутом, уже в первом отделении зазвучал чей-то рингтон. Во втором телефоны звонили еще чаще, хотя смотрители зала перед вторым актом обходили зрительские ряды с убедительной просьбой все-таки отключить звук гаджетов. Во время антракта в диалогах зрители обсуждали оставаться ли на второе действие, констатируя, что ожидали большего. Но все-таки в основном оставались: стоимость билетов на спектакли московских трупп фестиваля доходит до 4200 рублей (билеты на постановки самого театра Качалова, как правило, стоят не более 1300 рублей). В самом театре Фоменко стоимость билетов на постановку «Король Лир» составляет от 300 рублей до 10 тыс.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Чем ближе к финалу, тем больше казанский зритель привыкал к режиссерскому видению — смысл пьесы в нем отчетливо уловим. Трагической развязке зал рукоплескал и осыпал актеров цветами. Среди тех, кто посмотрел «Короля Лира» Каменьковича, были и Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин с супругой Луизой Акрамовной, директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева и ряд других известных лиц. Большую корзину цветов актерам преподнесли от имени Председателя Государственного Совета.

Сегодня, 7 октября, на сцене театра имени Качалова вновь будет дан «Король Лир». Затем, 10 и 11 октября, фестиваль продолжит спектакль «Мандат» московского театра «Студия театрального искусства» — мастерской режиссера Сергея Женовача.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Впервые в Казань приедет Московский драмтеатр имени Пушкина: 17 и 18 октября будет показан спектакль «Зойкина квартира» режиссера Евгения Писарева по произведению Михаила Булгакова. Роль главной героини в спектакле исполнит известная актриса Александра Урсуляк. 20 и 21 октября презентуют свой спектакль на фестивале актеры Национального академического театра Беларуси имени Янки Купалы. Труппа везет в Казань комедию в двух действиях «Павлинка».

Завершит фестиваль хозяин мероприятия — театр имени Качалова. 26 октября будет дан «Ревизор» — премьера предыдущего театрального сезона.