Провести уроки по ПДД в детских лагерях Челнов поручил Наиль Магдеев

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Для сокращения числа ДТП с участием детей мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время делового понедельника дал распоряжение провести в летних оздоровительных лагерях занятия, посвященные Правилам дорожного движения.

«Девятилетний ребенок на самокате попал под автомобиль — читаем. Какое у нас, у взрослых, впечатление от этого? Наша задача — организовать через различные игровые формы, другие средства коммуникации и рассказать детям, как себя вести в полумиллионном городе с большим количеством транспорта. А в летнем лагере возникает уникальная возможность, когда в одном месте собирается огромное количество детей», — заметил глава Автограда.

Кроме того, мэр поручил не ослаблять контроль за организацией питания в детских лагерях. Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев доложил, что на объектах продолжаются контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты. Выявляются «небольшие нарушения», их отрабатывают.