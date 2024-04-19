«Проверять важно, у нас любят нарушать»: ГИБДД Казани вышла в рейд по электросамокатам

Сегодня в Казани прошел рейд по выявлению нарушителей среди пользователей электросамокатов, а также прочих пользователей средств индивидуальной мобильности.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В 2023 году произошло 34 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 35 человек, 12 из них дети. Если делать разбивку данных ДТП, 23 случая произошло с участием прокатных самокатов, 11 – личные электросамокаты», – рассказала начальник отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Алия Валиева.

Рейд провели на шести точках города. Сотрудники ДПС останавливали «электросамокатчиков» и выдавали им специальные брошюры, информировали о правилах передвижениях на СИМ и напоминали о важности их соблюдения. Нарушителям выписывали штрафы.

Разумеется, не все хотели платить штраф, кто-то из нарушителей даже вступал в полемику с сотрудниками Госавтоинспекции. Так, пользователь электросамоката Адель, не спешившийся перед пешеходном переходом, долго пытался убедить сотрудника ДПС в своей невиновности.

«С недавних пор СИМ, то есть моноколеса, электросамокаты и прочее – являются транспортными средствами», – объяснил ему один из сотрудников ДПС.

В результате молодой человек согласился оплатить штраф и признал важность подобных мероприятий.

«Подобные мероприятия необходимы, так как у нас любят нарушать», – поделился Адель.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В свою очередь некоторые нарушители сразу признавали вину.

«Признаю, что нарушил в данной ситуации. Честно, считаю, что такие мероприятия нужно проводить гораздо чаще. Я сам, если честно, ненавижу самокатчиков, а точнее тех, кто беспечно управляет данным видом транспорта и подвергает опасности других участников дорожного движения», – поделился Данис.