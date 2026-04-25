Проверять телефон и запрещать носить юбки? 10 ответов психиатра на вопросы о ревности

Ревность – чувство, которое хотя бы раз в жизни испытывал каждый из нас, но иногда оно становится неадекватным. О том, как не дать ей разрушить отношения, в День борьбы с ревностью, который отмечается сегодня, 25 апреля, «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Оксана Захарова.





Ревность – это эволюционный механизм

Пожалуй, чтобы не испытывать ревность совсем, нужно жить на необитаемом острове, не ведая привязанности и романтических чувств к кому-либо. Это чувство, подсказывают эксперты, в той или иной степени присуще всем людям, но иногда действует разрушительно. О самой природе ревности и о том, как ее обуздать, в День борьбы с ревностью «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Оксана Захарова: «Ревность – это тревожный сигнал о проблемах в привязанности между партнерами»

1. Что такое ревность?

«Ревность – это коктейль из чувства страха потери партнера, злобы и обиды на него. С точки зрения эволюции это древний биологический механизм защиты своих ресурсов и партнера для продолжения рода. Есть и психологический механизм. С этой точки зрения ревность – это тревожный сигнал о проблемах в привязанности между партнерами», – объяснила врач-психиатр.

Ревность – это своего рода проекция. Мы можем приписывать партнеру то, чего он не делал. Так проявляется собственная неуверенность и страх оказаться ненужным.

2. Ревность – это признак расстройства психики?

Ревность так или иначе испытывают все люди, но у тех, кто страдает отклонениями психики, она может вырасти в бред ревности или синдром Отелло. Такая патологическая ревность возникает при органическом поражении мозга под действием алкоголя.

Синдром возникает эпизодически после запоя, а затем обретает хроническую форму. Ситуация доходит до абсурда: жена вышла выкинуть мусор или посмотрела на другого мужчину, а ее уже обвиняют в измене.

Ревность – это не подтверждение любви

3. Ревнует – значит любит?

По словам врача, это большой миф. Ревность – это не показатель любви, а показатель тревоги. Любовь – это здоровая привязанность, доверие, безопасность и достаточная свобода в отношениях. Ревность – контроль и дефицит самоценности.

«Если партнер не ревнует, совсем не значит, что он равнодушен. Скорее всего, он доверяет второй половинке и ему комфортно. В здоровых отношениях партнер рассматривается как личность, а не владение и инструмент самоудовлетворения», – отметила психиатр.

4. Если ревнует без повода, значит, сам неверен?

«Зачастую это так. Это механизм проекции: "Я знаю, как легко могу увлечься другим, а значит, приписываю это качество своему партнеру"», – объяснила Оксана Захарова.

Иногда беспричинная ревность может быть эхом глубокой детской травмы. Ребенок видел, как один из родителей оставил семью, и любая отдаленность партнера в его уже собственных отношениях вызывает панику.

«Плохо, когда появляется тайна, сокрытие дружеских переписок»

5. Можно ли позволять партнеру иметь друзей противоположного пола?

Разрешать или запрещать – дело каждой отдельной пары. Границы нужно устанавливать самим партнерам вместе.

«Можно дружить с противоположным полом, если об этом есть договоренность. Плохо, когда появляется тайна, сокрытие даже дружеских переписок. Это тревожный звоночек. Если интерес и нежность уходит от возлюбленного к какому-то другу, значит, пара испытывает холод. Если у партнера появился друг, который "лучше его понимает", – это не сулит ничего хорошего для отношений», – подчеркнула врач-психиатр.

6. Почему некоторые испытывают ревность к бывшим партнерам наших нынешних?

Это ретроспективная ревность, ревность к прошлому. Людей пугает тот факт, что у партнера был опыт, где их не было. Это превращается в своего рода соревнование с призраками бывших.

«Нужно осознать, что именно этот прошлый опыт, богатый на эмоции, привел к нынешнему партнеру. То, что было, то было. Нужно возвращать себя в состояние здесь и сейчас», – уверена Оксана Захарова.

А как побороть эту ревность к прошлому? По словам врача, нужно прорабатывать интерес к себе, иметь собственные интересы, а не только копаться в жизни партнера. Так обретаются чувства уверенности и самоценности.

«Когда вы залезаете в телефон партнера, доверие в паре умирает»

7. Стоит ли лезть в телефон партнера при подозрении на неверность?

«Этого не следует делать по ряду причин. Во-первых, это вторжение в личные границы, поскольку телефон – это интимная вещь. Во-вторых, прочитав чужие переписки, вы можете интерпретировать что-то двояко. Вы увидите то, чего там нет. В-третьих, это проявление бессилия. Когда вы залезаете в телефон партнера, похоже, доверие в паре умерло», – считает медик.

Врач рекомендует идти на прямой разговор вместо подсматриваний. Это может быть больно и неловко, но так нужно для качественных и доверительных отношений.

8. Как вести себя, чтобы партнер не ревновал? Стоит ли идти на поводу у ревнивца?

Идти на поводу у ревнивца – значит поддерживать его ревность, взращивать ее. Это тупик.

«Можно и одеваться, как хочет любимый человек, и давать телефон на проверку, и не общаться с кем-либо. Таким образом хочется угодить партнеру, но меры и границ в ревности нет. У того, кто ревнует, всегда будут находиться поводы, к чему придраться», – объяснила Оксана Захарова.

Как тогда вести себя?

Обозначьте свои условия: «Я люблю тебя, наши отношения ценны для меня, но от соцсетей и своих друзей я не откажусь». Предложите партнеру вместе справиться с его тревогой. Рекомендуется раз в год «садиться за стол переговоров» и обсуждать границы в паре. Лучше применять не «Ты-», а «Я-сообщения». Пример: «Я опасаюсь, что другие мужчины будут смотреть на тебя в юбке».

«Полностью преодолеть ревность самому – трудно»

9. Прошлые отношения кончились изменой. Как не ревновать нового партнера?

После травматических отношений важно понимать, что не все мужчины или женщины склонны к измене. Нередко травма из прошлых отношений переносится в настоящие. Из-за этого страдает новый партнер, никак не причастный к измене.

«Не надо наказывать своего нынешнего партнера за грехи прошлого. Нужно пережить предательство, закрыть гештальт – к слову, лучше сделать это до вступления в новые отношения. Хотя жизнь – вещь интересная и непредсказуемая. Она может подарить хорошего надежного партнера в любой момент», – сказала медик.

10. Как вылечить ревность?

Ревность лечится не контролем над партнером, а работой над собой. Врач рекомендует обрести следующие внутренние опоры:

«Я ценен сам по себе»

«Моя жизнь не закончится, если закончатся отношения»

«Расставание – это неприятно, но я смогу это пережить и пойду дальше»

«Полностью преодолеть ревность самому – трудно. Хорошо, если попадется партнер, готовый принять вашу травму из-за измены и выдерживать вашу ревность. Однако ему будет тяжело. Лучше всего обратиться к семейному терапевту», – советует Оксана Захарова.