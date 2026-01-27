Проверять ОСАГО у таксистов можно будет в реальном времени

Возможность в реальном времени проверять наличие полиса ОСАГО у таксистов на конкретную дату появится в России. Это станет возможным после интеграции федеральной государственной информационной системы «Такси» и автоматизированной информационной системы страхования. Об этом сообщили «РИА Новости» в ситуационно-информационном центре Минтранса России.

В центре уточнили, что СИЦ Минтранса совместно с АО «Национальная страховая информационная система» завершили техническую интеграцию ФГИС «Такси» с базой данных страховщиков в части ОСАГО. Благодаря этому системы смогут автоматически сопоставлять данные и проверять действительность полисов при каждом запросе.

В Минтрансе также сообщили, что сейчас проводится сверка информации обо всех автомобилях такси, зарегистрированных во ФГИС «Такси», с договорами ОСАГО, оформленными для таксомоторных перевозок. С учетом количества машин в системе этот процесс займет около двух недель.

В ситуационно-информационном центре подчеркнули, что нововведение не затронет добросовестных водителей. При этом интеграция двух систем позволит оперативно выявлять и пресекать попытки недобросовестных таксистов вводить в заблуждение пассажиров и государственные органы.