Проверять номера для госуслуг на актуальность начнут в России

Правительство РФ утвердило план мероприятий по проверке актуальности телефонных номеров, которые граждане используют для получения госуслуг онлайн. Документ предполагает, что номера будут сверяться на предмет принадлежности конкретным пользователям. Об этом сообщает «ТАСС».

Если выяснится, что номер больше не закреплен за владельцем учетной записи, он будет откреплен от системы. Мера направлена на предотвращение случаев, когда злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам через мобильные номера.

Ответственными за реализацию назначены Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Срок выполнения поручения установлен на IV квартал 2026 года.

Власти рассчитывают, что инициатива снизит масштабы кибермошенничества. Ранее Президент России Владимир Путин сообщал, что в 2024 году ущерб от подобных преступлений превысил 200 млрд рублей и почти четверть пострадавших составили пенсионеры.