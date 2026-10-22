Проверки выявили коррупционные нарушения в учреждениях трех министерств РТ

Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции проверила, как работают подведомственные учреждения трех министерств – культуры, здравоохранения и по делам молодежи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

«Безусловно, в сфере культуры, как и в других местах, распространены династии, но есть закон. Что мешает своевременно уведомить о такой ситуации работодателя, комиссионно принять решение по каждому случаю? Однако у нас есть и примеры, не связанные с династиями», – рассказал Рустам Гаязов.

По его словам, наиболее распространенные ситуации – несообщение о конфликте интересов, нарушения бюджетного и трудового законодательства. Прием на работу родственников зафиксировали в филармонии имени Тукая, Театре Камала, ресурсном центре Минкульта, Музее-заповеднике «Казанский Кремль» и Государственном ансамбле песни и танца.

Так, например, в филармонии сотрудник, отвечавший за график аренды залов под коммерческие концерты, брал деньги за дополнительные услуги у одного из арендаторов – не как работник филармонии, а как частное лицо. В другом учреждении сотрудник принимал акты выполненных работ и подписывал акты компании у человека, с которым вел общий бизнес.

«В этих ситуациях могут возникнуть вопросы по объективности подписываемых документов. В итоге ряд случаев неурегулированного конфликта интересов может привести к уголовным делам», – предупредил Рустам Гаязов.

О том, как в Татарстане борются с коррупцией и для чего нужны подобные проверки, – в статье «Татар-информа».