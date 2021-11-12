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Ру Тат
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Транспорт
12 ноября 2021  11:46
Елена Саляхова

Проверки QR-кодов в общественном транспорте начнутся в Татарстане с 22 ноября

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Проверять QR-коды в общественном транспорте начнут с 22 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замглавы Министерства транспорта РТ Андрей Егоров.

«Проезд без QR-кода будет запрещен пассажирам старше 18-ти лет. Ограничения будут касаться общественного транспорта, осуществляющего автобусные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет», – отметил замглавы Минтранса РТ.

Еще один нюанс, который отметил спикер, – троллейбусы без кондукторов, вероятнее всего, с 22 ноября перестанут выходить на линию. 

Ранее Андрей Егоров рассказал, что проверять QR-код будут кондукторы во время продажи билетов, а не на входе. Если сертификата о вакцинации у пассажира нет, то его будут высаживать. Нововведения будут касаться не только наземного общественного траснпорта, но и метрополитена. 

#минтранс рт #Коронавирус #Qr-код
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