Проверка СМИ Татарстана: правда ли, что в дискаунтерах товары дешевле

Журналисты из Набережных Челнов проверили, насколько выгоднее продукты у дискаунтеров («Светофор», «Находка», «Чижик», «Продслава»). Отмечается, что якобы там цены ниже по сравнению с обычными супермаркетами, пишут «Челнинские известия».

Как выяснилось по результатам эксперимента, подсолнечное масло «Злато» в привычных магазинах можно купить за 129 рублей за бутылку, а у. дискаунтеров – 109 рублей (-15%) (продают упаковку за 218 рублей, где есть две штуки). Чай черный «GREENFIELD Kenyan Sunrise» дешевле на 16% (210 рублей у дискаунтеров против 240 у «обычных» магазинов). Также дешевле оказался рис в пакетиках/

А вот овощи и фрукты у дискаунтеров оказались дороже. Соотношение с супермаркетами следующие: лимоны – 109/105 рублей за «кило».

Действующие сотрудники заверили журналиста, что товары бытовой химии идентичны тем, что продаются в других торговых сетях.

Итог: многие товары можно купить дешевле в дискаунтерах, но не все. Также стоит учесть и траты на дорогу, если дискаунтер расположен далеко от дома. Тогда при небольшом объеме покупок выгоду покупатель не почувствует, а если закупаться основательно, то можно в среднем сэкономить 18,5%.