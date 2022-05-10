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Происшествия
10 мая 2022  13:37
Полина Шевчук

Проверить знания истории пожарной охраны РТ можно будет в онлайн-квесте

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Всероссийский конкурс, приуроченный к 130-летию Всероссийского добровольного пожарного общества, пройдет при поддержке МЧС России на портале вдпо.рф.

В онлайн-квесте на знание истории пожарной охраны Татарстана можно будет как в индивидуальном, так и в командном формате.

Участникам нужно будет ответить на 15 вопрос на знание пожарной безопасности, 15 вопросов об истории пожарной охраны РТ, и 10 - по истории пожарной охраны и добровольчества Республики Татарстан.

На прохождение квеста дается одна попытка. Сертификат о прохождении тестовых испытаний будут направлены на электронную почту участника.

Победители получат призы от Татарстанского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

#пожарная охрана #МЧС РТ
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