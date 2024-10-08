Проверенные знания для бизнеса: СКБ Контур запустил проект для предпринимателей в РТ

Проект «Контур развития» для малого и среднего бизнеса стартовал в Татарстане. Он нацелен на то, чтобы помочь бизнесу справиться с вызовами и активно развиваться.

Создатель проекта — группа компаний СКБ Контур. За 35 лет на рынке разработчик научился решать задачи, с которыми встречается бизнес во всех регионах страны. Контур прошел путь от маленького инженерного бюро до IT-игрока с аудиторией в более чем 2,5 миллионов пользователей и готов делиться знаниями с теми, кто хочет развивать свой бизнес.

Зачастую для масштабирования или трансформации бизнесу не хватает опыта, но им могут поделиться эксперты проекта «Контур развития». В Контуре понимают, что у бизнеса не бывает лишних денег, поэтому предлагают проверенную информацию, консультации, вебинары и доступ к экспресс-курсу — бесплатно.

Хотите узнать, какие льготы и программы господдержки есть в регионе, какие инструменты для продвижения выбрать, разобраться в тонкостях работы с кассой и маркировкой товаров — по этим и другим вопросам вас могут проконсультировать эксперты Контура. Для этого достаточно оставить заявку на сайте проекта с указанием, на какую тему вы бы хотели получить консультацию.

Источником идей по развитию бизнеса станет онлайн-марафон Контура, состоящий из пяти бесплатных вебинаров. Используйте возможность вместе с экспертами разобраться в управлении кадрами, контроле расходов и преимуществах электронного документооборота. Узнайте больше о том, как искать клиентов, взращивать лояльность, а также работать с нейросетями на благо вашего дела. Вебинары уже доступны в записи — можно смотреть в удобное время.

Участник проекта «Контур развития» может получить бесплатный доступ к одному экспресс-курсу Контур.Школы на актуальную для своего бизнеса тему. Например, про инструменты для работы с клиентами в онлайне или основные методы финансового анализа, корректная интерпретация результатов которого поможет развивать бизнес, привлекать партнеров или инвесторов. На сайте «Контура развития» можно получить промокод, который дает доступ к экспресс-курсу и возможность сэкономить до 15 тыс. рублей.

Контур разработал более 70 сервисов по самым востребованным для бизнеса направлениям: отчетность, ЭДО, бухгалтерия, электронные подписи, онлайн-кассы. На сайте проекта можно узнать о сервисах Контура, доступных пробных периодах и действующих акциях. Автоматизируйте процессы в компании, чтобы бизнес смог масштабироваться, снизить издержки и сфокусироваться на развитии.

Упростить документооборот с контрагентами поможет Контур.Диадок. Система отчетности Контур.Экстерн облегчит ежедневную работу бухгалтеру: в сервисе можно сдавать отчетность, вести учет, отвечать на требования, сверяться по ЕНС, работать с проактивными выплатами и решать другие задачи. Сервис Контур.Маркет позволит легко вести товарный учет, упростит работу с кассой и ведение отчетности для розницы, общепита и сферы услуг.

Контур также приглашает стать реферальным партнером. Работает это так: вы привлекаете новых клиентов и партнеров по реферальным ссылкам, менеджеры Контура продают сервисы клиентам. В итоге вы получаете доход от оплат клиентов (до 50%) и выводите вознаграждение на расчетный счет. Партнерство с Контуром можно использовать как инструмент увеличения дохода и усиления своего предложения.

Узнать больше о «Контуре развития» и воспользоваться всеми возможностями можно на сайте проекта

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фото предоставлено ООО СКБ Контур