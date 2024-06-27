Проверь здоровье, не выходя из электрички: татарстанцы поучаствовали в медицинской акции

В Татарстане прошла профилактическая акция «Электричка здоровья». Пассажиры электропоезда Арск-Казань могли совершенно бесплатно проверить свое здоровье.

Фото: Пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана

Медики Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана проследовали на электричке до Арска и вернулись в Казань. Благодаря медицинской акции врачи провели пассажирам поезда экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сделали экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, определили индекс массы тела, измерили артериальное давление. Индивидуальную консультацию можно было получить у врача-терапевта, медицинского психолога, врача по гигиеническому воспитанию.

Кроме того, инструкторы провели мастер-класс по скандинавской ходьбе, где поделились с жителями Татарстана основами этого вида физической активности.

Фото: Пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана

В пресс-службе учреждения «Татар-информу» рассказали, что в результате акции в «Электричке здоровья» проверили свое здоровье порядка 150 человек.

«Медицинское обследование должно проводиться ежегодно. Помимо диспансеризации и проведения медицинского обследования по месту работы необходимо дополнительно себя обследовать в течение года. Для этого и проводятся профилактические акции, которые своевременно выявляют факторы риска», – отметила врач по гигиеническому воспитанию населения Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана Розалия Харисова.

Акцию приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Медики в свою очередь рассказали пассажирам электропоезда о причинах возникновения и развития зависимости к наркотикам, а также о сопутствующих наркомании болезнях.

Таким образом медики Центра профилактики стремятся увеличить личную ответственность каждого человека за сохранение своего здоровья, а также повысить мотивацию к ведению здорового образа жизни.