«Провели необходимую работу»: дорожники и службы ЖКХ в Татарстане готовы к праздникам

В Татарстане дорожники и организации жилищно-коммунальной сферы готовы к бесперебойной работе в период новогодних праздников. Дорожные службы запаслись противогололедными материалами и подготовили спецтехнику для борьбы со снегом, а коммунальщики особое внимание уделяют теплоснабжению многоквартирных домов. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В период новогодних праздников особое внимание будет уделено обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов

Фото: © «Татар-информ»

«Отопительный сезон проходит в штатном режиме»

В период новогодних праздников особое внимание будет уделено обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин на сегодняшнем брифинге в Доме Правительства РТ.

«Все теплоснабжающие и теплосетевые организации получили акты готовности к отопительному периоду. Сейчас отопительный сезон проходит в штатном режиме. Надеемся, и в дальнейшем мы не столкнемся с проблемой теплоснабжения потребителей», – заявил он.

Помимо самих организаций ЖКХ в режиме готовности находится предприятие «Татлизинг». На его базе есть запас аварийно-технических материалов и оборудования, добавил первый замминистра.

По его словам, у предприятия имеются 10 единиц дизель-генераторов общей мощностью 645 кВт, три единицы автотехники на шасси КАМАЗа с краном-манипулятором, пять мачт освещения и две мобильные котельные установки мощностью 2,5 и 3,5 МВт.

Дамир Шайдуллин: «Все котельные у нас имеют резервные источники питания. Какие-то котельные работают на мазутном топливе. То есть резервный источник питания имеется в каждой котельной» Фото: prav.tatarstan.ru

«Все котельные у нас имеют резервные источники питания. Какие-то котельные работают на мазутном топливе. То есть резервный источник питания имеется в каждой котельной», – сказал Шайдуллин.

Всего в Татарстане более 1,2 тыс. организаций оказывают жилищно-коммунальные услуги. «Все они провели необходимую работу для бесперебойного и качественного предоставления услуг в выходные и праздничные дни», – подчеркнул он.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана организована работа круглосуточной диспетчерской службы, позвонить в нее можно по номеру (843) 231-14-10. Служба оперативно реагирует на обращения граждан, проводит мониторинг аварийных ситуаций и их устранение.

Особое внимание в праздничные дни будет уделено уборке дворов от снега и своевременному вывозу мусор Фото: © «Татар-информ»

Жильцов попросят убрать машины, если они мешают очистке дворов и вывозу мусора

Особое внимание в праздничные дни будет уделено уборке дворов от снега и своевременному вывозу мусора. На эти вопросы также будут реагировать оперативно, заявил Дамир Шайдуллин.

«В период новогодних праздников образование бытовых отходов увеличивается. В республике работают два региональных оператора, которые осуществляют вывоз мусора с территорий сельских поселений», – рассказал он.

Региональные операторы организовали дежурные службы, которые контролируют ситуацию вместе с органами местного самоуправления, подчеркнул первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

По его словам, важно, чтобы личный автотранспорт не мешал своевременному вывозу мусора из дворов и очистке спецтехникой дворовых территорий от снега.

«Управляющие компании испытывают много сложностей по очистке дворов в период обильных снегопадов, если дворы заставлены машинами. В таком случае не получается осуществлять качественную уборку. По вывозу мусора такая же ситуация. Диспетчерские службы в режиме реального времени собирают информацию, чтобы принять меры. Взаимодействуют с управляющими компаниями, ТСЖ, в том числе с помощью домовых чатов, чтобы жильцы могли на время убрать автомобили», – отметил Шайдуллин.

Для снегоочистки и распределения противогололедных материалов на региональных дорогах подготовлено более 1,1 тыс. единиц спецтранспорта Фото: © «Татар-информ»

«Противогололедный материал заготовлен в полном объеме»

К работе в зимний период готовы и дорожные службы. Для снегоочистки и распределения противогололедных материалов на региональных дорогах подготовлено более 1,1 тыс. единиц спецтранспорта, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Подрядные организации следят за состоянием техники, поэтому она своевременно обновляется. Имеется запас топлива на производственных базах подрядных организаций. С обеспечением ГСМ проблем не будет», – заявил он.

Противогололедный материал заготовлен в полном объеме, добавил замминистра транспорта и дорожного хозяйства. «Для содержания региональных автодорог в зимний период заготовлено 727 тыс. тонн песко-соляной смеси и технической соли, для федеральных дорог – около 200 тыс. тонн материалов, для местных автодорог – около 190 тыс. тонн», – уточнил он.

Дорожная обстановка контролируется с помощью метеостанций. В частности, 44 комплекса работают на федеральных трассах и 39 – на опорной сети региональных автодорог. Функционирует также Центр диспетчеризации, мониторинга и управления, сотрудники которого оценивают ситуацию на дорогах в онлайн-режиме, рассказал Файзуллин.

Ранис Файзуллин: «Подрядные организации следят за состоянием техники, поэтому она своевременно обновляется. Имеется запас топлива на производственных базах подрядных организаций. С обеспечением ГСМ проблем не будет» Фото: prav.tatarstan.ru

«Для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями в зимний период, которые могут повлечь нарушение автомобильного сообщения в Татарстане, утвержден план взаимодействия министерств, ведомств и организаций – «Буран», – отметил он.

По словам замминистра, у подрядных организаций есть восемь передвижных пунктов обогрева для водителей. Кроме того, 59 пунктов обогрева находятся рядом с ближайшими к автодорогам населенными пунктами. «В случае заторов водители и пассажиры будут доставлены в эти пункты на вездеходном транспорте подрядных организаций», – подчеркнул он.

В Миндортрансе РТ работает круглосуточная оперативная служба. При возникновении нештатных ситуаций на дорогах водители могут позвонить по телефону (843) 291-91-91.

Уже с 1 ноября дорожники организовали дневное и ночное дежурства, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий Фото: © «Татар-информ»

«Зимние ДТП связаны в основном с выездом на встречную полосу или съездом в кювет»

Уже с 1 ноября дорожники организовали дневное и ночное дежурства, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий, добавил заместитель директора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.

В управлении также работает круглосуточная диспетчерская служба, которая принимает обращения татарстанцев о ситуации на дорогах по тому же телефону: (843) 291-91-91.

«В основном ДТП, которые происходят в зимний период, связаны с выездом транспорта на встречную полосу или съездом с проезжей части в кювет», – констатировал Ханмурзин.

Зульфат Ханмурзин: «В основном ДТП, которые происходят в зимний период, связаны с выездом транспорта на встречную полосу или съездом с проезжей части в кювет» Фото: prav.tatarstan.ru

Чтобы избежать аварий, он призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения. «Необходимо рассчитывать скорость и дистанцию, при движении должна быть обеспечена зона видимости», – подчеркнул он.

«На 22 участках установлено около семи километров снегозадерживающих заборов»

Для обслуживания федеральных автодорог в Татарстане противогололедный материал заготовлен заблаговременно в объеме 165 тыс. тонн. На сегодня уже израсходовано 52 тыс. тонн, или около 32% от общего объема, рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«На федеральных дорогах в основном используется два вида противогололедного материала – песко-соляная смесь и чистая соль. Всего на федеральных дорогах задействовано 336 единиц дорожно-эксплуатационной техники», – сообщил он.

Для обслуживания федеральных автодорог в Татарстане противогололедный материал заготовлен заблаговременно в объеме 165 тыс. тонн Фото: © «Татар-информ»

По словам Гатауллина, количество техники, которая выходит на очистку трасс, зависит от погодных и дорожных условий.

«Ведется оперативный контроль за состоянием сети автомобильных дорог, в том числе дорожными метеостанциями и видеокомплексами, установленными на трассах. Проводится патрульный объезд участков автодорог. При необходимости осуществляется предварительная обработка покрытия противогололедными материалами еще до начала снегопада», – заметил он.

На федеральных автодорогах в республике также выявлены снегозаносимые участки. На 22 таких участках установлено около семи километров снегозадерживающих заборов. «На 56 километрах еще будем формировать так называемые снегозадерживающие траншеи», – подчеркнул Гатауллин.

Азат Гатауллин: «Ведется оперативный контроль за состоянием сети автомобильных дорог, в том числе дорожными метеостанциями и видеокомплексами, установленными на трассах» Фото: prav.tatarstan.ru

Он попросил водителей при неблагоприятных погодных условиях быть особо внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

В новогодние праздники дорожники будут работать в круглосуточном режиме. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы. При возникновении сложных ситуаций на федеральных дорогах водители могут позвонить по телефону (843) 273-54-08.