Проведён марафон по безопасному поведению в повседневной жизни и в условиях ЧС

Фото ТС "Пятёрочка"

Проведен «Марафон безопасности», организованный Школой безопасности «Стоп Угроза» совместно с другими федеральными и локальными партнёрами, а также для жителей 25 регионов в «Центрах местного сообщества» (ЦМС) были организованы порядка 80 мероприятий, посвящённых правилам безопасного поведения в повседневной жизни и действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

С 1 по 30 сентября на территории магазинов в ЦМС проходили лекции, тренинги, конкурсы, выставки и интерактивные игры, на которых взрослые и дети могли обучиться основам БЖД. Особенное внимание было уделено правилам поведения на дороге и при пожаре.

Например, в Татарстане и Ростовской области инструкторы Красного Креста научили участников оказывать первую медицинскую помощь: как вести себя при различных травмах, делать искусственное дыхание и накладывать повязки. В Тульской и Пензенской областях, а также в Республике Марий Эл инспекторы ГИБДД провели серию встреч с гостями магазинов, где рассказали о важности ответственного поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов. А в селе Земетчино была организована викторина о правилах дорожного движения, в том числе на электросамокатах.

На мастер-классе «Браслет безопасности» в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Омске и других городах дети окунулись в творческую и весёлую атмосферу, создавая полезные украшения с номером телефона родителей. Также для юных гостей опытные тренеры провели интерактивные занятия, где ребята получили ценные навыки, которые помогут правильно реагировать на незнакомцев в опасных ситуациях и обращаться за помощью при необходимости.

Для брянцев и калужан занятия по безопасности дорожного движения провели лично директора магазинов на основе методических материалов Фонда Против ДТП. Вместе с детьми и взрослыми они изготовили модные светоотражающие значки на мастер-классе, а также разгадали увлекательный «Кроссворд по ПДД».

«Когда проект по безопасности становится не только полезным, но красивым и весёлым, дети с лёгкостью готовы включиться в процесс. Обучение становится захватывающим, и ребята с удовольствием учатся заботиться о своей безопасности. А родители, в свою очередь, испытывают искреннюю благодарность за заботу о своих детях», – поделилась Ольга Мякина, представитель Школы безопасности «Стоп Угроза» города Тюмень.

«Сентябрь — время, когда завершается сезон летних каникул и отпусков. Мы хотели напомнить детям и взрослым о том, как важно заботиться о себе и своих близких, и не только в этот непростой период. Очень ценно, что благодаря огромной работе сотрудников магазинов и наших партнёров такие, казалось бы, обыденные, но крайне актуальные и нужные темы поднимаются и становятся доступны тысячам людей по всей стране. Подобные мероприятия вносят существенный вклад в повышение культуры безопасности в городе, ведь только вместе, объединяя усилия местных жителей, образовательных, культурных и социальных организаций, мы сможем сделать наши дома и улицы по-настоящему безопасными», – резюмировала Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

ЦМС – проект торговой сети, который помогает реализовать социальные инициативы жителей района и близлежащих домов. Запущен в 2021 году на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».