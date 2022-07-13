Ремонт школ и подготовка педагогов: на что тратят в Татарстане «путинские» миллиарды

Пока школьники отдыхают на каникулах, а учителя – в отпуске, в образовательных учреждениях Татарстана проводится капремонт. Все работы должны быть завершены до конца августа, чтобы 1 сентября обновленные школы приняли учеников. В Минстрое республики заверили, что проблем со строительными материалами нет и все работы ведутся по графику.

По словам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдуса Насырова работы на объектах образования «идут хорошими темпами». Строительный сезон в разгаре Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За десять лет капитально отремонтировано более 1,5 тыс. учреждений образования

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров рассказал, что зависимость от импортных строительных материалов небольшая. Более того, подрядчики закупили их заранее, поэтому проблем не возникает.

«Проведена работа по импортозамещению. По всем объектам есть точное понимание, какие материалы использовать, где их приобрести. Материалы закуплены, работы ведутся», – заявил он на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам спикера, работы на объектах образования «идут хорошими темпами». «Строительный сезон в разгаре. Всего в этом году отремонтирует 118 школ, в том числе 52 учреждения по республиканской программе и 66 – с привлечением федеральных средств по государственной программе “Развитие образования”, – отметил он. – Субсидии из федерального бюджета составляют 2 млрд 278 млн рублей. Помимо этого, идет софинансирование из республиканского бюджета на сумму более 1,5 млрд рублей».

Насыров упомянул, что капитальный ремонт образовательных организаций в республике проводится с 2012 года. За это время отремонтировано 1 582 учреждения, в том числе 818 муниципальных школ, 77 коррекционных, шесть кадетских, 517 детских садов, а также в 160 объектах провели работу по созданию функциональных зон. Всего на эти цели было направлено более 25 млрд рублей. «Огромные деньги мы вкладываем в образование. И вот эти цифры уже вошли в историю», – подчеркнул замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

В этом году будет отремонтировано 22 детских сада, в том числе один отреставрирован. На данный момент выполнение работ составляет 60% Фото: © «Татар-информ»

Школы и детсады отремонтированы более чем на 60%

В настоящее время в Татарстане ремонтируются 118 школ. На сегодня работы выполнены уже на 62%. «К 15–20 августа должны завершить все строительно-монтажные работы, чтобы учителя смогли подготовить классы для приема школьников 1 сентября», – заметил Ильдус Насыров.

Он уточнил, что по одной школе уже отремонтированы в Пестречинском, Буинском и Верхнеуслонском районах. «Объекты готовы к эксплуатации», – подчеркнул спикер.

С прошлого года в Татарстане реализуется республиканская программа по ремонту пищеблоков. Всего было отремонтировано 196 таких объектов на сумму 1 млрд рублей. В этом году проведут ремонт пищеблоков в 167 школах на такую же сумму. «Большую часть этих средств занимает оборудование, закупка сейчас ведется. Работы по ремонту выполнены на 24,5%», – рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Кроме того, в этом году будет отремонтировано 22 детских сада, в том числе один отреставрирован. На данный момент выполнение работ составляет 60%. Полностью завершен ремонт в одном дошкольном учреждении – детском саду № 26 Набережных Челнов. Близятся к завершению работы в азнакаевском детсаду «Сказка» и балтасинском детсаду № 4.

«По детским садам работы должны быть выполнены до конца года, потому что там проводится комплексный капитальный ремонт. Вводить их будут с сентября по ноябрь», – сообщил Насыров.

«По детским садам работы должны быть выполнены до конца года, потому что там проводится комплексный капитальный ремонт. Вводить их будут с сентября по ноябрь», – сообщил Насыров. Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане уже сформирована программа капремонта на 2023 год

В Татарстане также проводится капитальный ремонт четырех общежитий техникумов. Речь идет о педагогическом колледже Набережных Челнов, Алексеевском и Сармановском аграрных колледжах, Тетюшском сельхозтехникуме. Ремонт выполнен на 50%.

Кроме того, в этом году отремонтируют шесть ресурсных центров на 408 млн рублей. Они расположены в Казанском автотранспортном техникуме, Мамадышском политехническом колледже, Чистопольском сельхозтехникуме, Тетюшском сельхозтехникуме, колледже нефтехимии и нефтепереработки Нижнекамска и Апастовском аграрном колледже. Среднее выполнение работ составляет около 65%.

«В Апастово объект почти готов. Есть объекты, где выполнение работ составляет 20-30%. Это Казанский автотранспортный техникум и Мамадышский политехнический колледж. Небольшое выполнение объясняется тем, что до конца июня там проходили обучение студентов и прием экзаменов. Надеемся, что к учебному году все работы будут выполнены», – сказал Ильдус Насыров.

Он добавил, что уже сформирована программа капремонта организаций образования на 2023 год. «На 99% представляем программу по капитальному ремонту образовательных учреждений следующего года. В сентябре начнем подготовку проектно-сметной документации, чтобы с 2023 года приступить к работам», – отметил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Замминистра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин уточнил, что всего в этом году более 300 образовательных учреждений будут капитально отремонтированы Фото: © Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан по «путинской» программе на ремонт школ получил 3,7 млрд рублей

Заместитель министра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин рассказал, что впервые в этом году реализуется государственная программа «Развитие образования». По поручению Президента России Владимира Путина всего до конца 2026 года по этой программе отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. При этом программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ, например закупку оборудования, повышение квалификации учителей.

«Благодаря решению Президента России почти всем регионам выделены большие денежные средства, чтобы провести в более чем 2,2 тыс. учреждениях образования капремонт. Это многолетняя программа. В этом году Татарстану по этой федеральной программе было выделено 3,7 млрд рублей», – подчеркнул Хайруллин.

По его словам, на ежегодную республиканскую программу капремонта выделено 2 млрд рублей, а также 1 млрд рублей на ремонт школьных пищеблоков. «Таким образом, две программы, республиканская и федеральная, составляют более 5,5 млрд рублей. То есть почти в три раза больше денежных средств, чем ежегодно выделялись на эти цели. Соответственно, возросло и количество ремонтируемых образовательных учреждений. В частности, 66 учреждений ремонтируются по федеральной программе и 75 – по республиканской», – заявил спикер.

Замминистра образования и науки уточнил, что всего в этом году более 300 образовательных учреждений будут капитально отремонтированы.

«Есть неравнодушные родители, которые вместе с детьми участвуют в разработке дизайн-проектов ремонтируемых школ. Минпросвещения России рекомендовало создавать в различных уголках школ, например в библиотеках, зоны отдыха и общения детей», – заметил он.

Ильдус Насыров подтвердил, что если увеличивается лимит средств на ремонт школ, то количество объектов, которые будут отремонтированы, уменьшится Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В следующем году по федеральной программе отремонтируют более 30 школ

Рамиль Хайруллин отметил, что «основной знаменатель в ремонте образовательных учреждений – это денежные средства». «У нас получился лимит финансирования не более 125 млн рублей. Поэтому из-за ограниченности лимита финансирования были вынуждены ремонт крупных школ перенести на 2023 год. Поэтому в программу следующего года планируется включить школы, на ремонт которых требуется более 300 – 400 млн рублей, есть школы и на 500 млн рублей», – пояснил он.

Замминистра образования и науки добавил, что в федеральную государственную программу «Развитие образования» 2023 года пока вошло 31 образовательное учреждение Татарстана, но на ремонт выделено больше финансирования.

«Условно школы даже разделили на три группы: учреждения, требующие ремонта до 35 млн рублей, от 35 до 70 млн рублей и более 70 – 125 млн рублей. Но в программу 2023 года уже попадают школы с капитальным ремонтом значительно больше этих сумм – свыше 100, 300, 400, 500 млн рублей. К сожалению, цены растут на строительные материалы. Это нельзя игнорировать. Благо, что подрядчики закупили все заранее», – сказал он.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров подтвердил, что если увеличивается лимит средств на ремонт школ, то количество объектов, которые будут отремонтированы, уменьшится. «Все зависит от объема работ, который необходимо выполнить», – резюмировал он.