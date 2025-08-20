В Татарстане обсудили подготовку экстерриториального избирательного участка в Москве

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Вопросы подготовки и организации экстерриториального избирательного участка в Москве сегодня обсудили на совещании с участием представителей Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Он расположится в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации. Об этом сообщает «Ватаным Татарстан».

«Этот участок будет удобен для студентов из Татарстана, а также для туристов, в этот день оказавшихся в Москве. 14 сентября в течение дня на территории представительства будут выступления артистов, национальные блюда, подарки. Те, кто не успел заранее подать заявление на нашем избирательном участке, в этот день смогут проголосовать с паспортом», – пояснил заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

Напомним, что избирательный участок в Москве откроется в 7 часов утра и будет работать до 8 часов вечера. Адрес - г. Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, строение 1.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).