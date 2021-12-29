«Проведем новогоднюю ночь с ТНВ»: зрителей канала ждет праздничная программа и мюзикл

Зрителей телеканала ТНВ-Татарстан в Новый год ожидает разнообразная праздничная программа. Начнется она 31 декабря в 14.00 мск с республиканской новогодней елки. Затем в эфир выйдут праздничные выпуски популярных передач.

После 22.00 мск зрителей ожидает сюрприз — премьера мюзикла «Вот оно счастье». Он расскажет о судьбе девушки из татарской глубинки, которой предстоит преодолеть на пути к своей мечте различные трудности. В главных ролях мюзикла задействованы популярные татарские исполнители: Лейна и Ильназ Бах.

«Зрителей ожидает красочное и музыкальное представление с участием таких известных артистов татарской эстрады, как Алмаз и Зульфира Миразяновы, диджей Радик и Айрат Сафин, Винера Ганеева, Раяз Фасихов, Гузелия, Рифат Зарипов, Алсу Фаракшина и Айдар Галимов. Кроме того, в мюзикле примет участие известный блогер Василий Иванов (тракторист Вася)», — отмечают авторы мюзикла.

В 23.50 мск состоится трансляция новогоднего обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова, а в 23.55 мск к зрителям канала обратится с поздравлениями Президент России Владимир Путин. Затем под девизом «Проведем новогоднюю ночь с ТНВ» начнется концертная программа с участием популярных артистов.

1 января в 19.00 мск зрители смогут вновь увидеть церемонию награждения 9-й Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Еще одним подарком для зрителей ТНВ станет полный повтор всех серий сериала «Бер-бер хәл», вышедшего в этом году. Со 2 по 9 января начиная с 19.00 мск будут показывать сразу по пять серий. Подробнее с праздничной программой можно ознакомиться по ссылке.