Провальный экзамен Каракаша: чего ждать от УНИКСа после «оплеухи» в Суперкубке

Сезон в российском баскетболе официально стартовал – разыгран Суперкубок Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС был не лишним на этом празднике жизни, но остался лишь с деревянной медалью – четвертое место. Почему так получилось и какие выводы на сезон нужно срочно сделать Милану Каракашу и его тренерскому штабу – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Из топов по зубам только «Зенит». Это стоит признать

Еще когда только объявили состав групп на турнир, и особенно когда в трио к казанцам и «Зениту» запихнули турецкий «Адолу Эфес», стало понятно, что будет очень тяжело. Особенно учитывая, что у клуба из столицы Татарстана за лето произошли титанические изменения, включая тренерский штаб. А новой конфигурации и собственно Милану Каракашу (хотя он был вторым при Перасовиче и с его методами многие знакомы) только предстоит пройти некоторую притирку.

На удачу первый матч казанцам предстояло играть против клуба из Санкт-Петербурга. Только с января этого года между ними наберется, наверное, с десяток матчей. Так что все тонкости своего соперника «зеленые» знали уже, наверное, наизусть. Как мы уже привыкли в этом противостоянии, все решалось в концовке. Тут отметим Джалена Рейнольдса – он забрал важные подборы, а Ксэвьер Ратэн-Мейс диктовал партнерам темп. Как итог – важнейшая виктория на старте. И не могу не сказать про Рейнольдса отдельно – он один из тех, кто остался верен Казани и не стал «бежать» из клуба, как другие звезды, вслед за Перасовичем.

Особый интерес у фанатов из Татарстана вызвал, конечно, матч против «Анадолу Эфеса». Во-первых, турки с фирменным стилем, крепкие «бойцы» Евролиги. Казанцы попытались отвечать темпом, но этого хватило лишь до четвертой четверти, потом разница стала сильно очевидной. И этот казанский бастион просто рухнул – рывок гостей 0:15. И итоговое поражение.

Только по итогам этого матча стоило поставить двоеточие и трезво оценить ситуацию. Первое и очевидное – клубу из Казани не хватило ротации, игроки устали к третьей четверти, а турки только увеличивали темп. Где-то мы в мае и июне видели уже эти проблемы УНИКСа, правда? Да-да, в матчах финальной серии с московским ЦСКА.

Второе – казанцы плохо сыграли против «больших»: Фернанду и Стразель доминировали на подборах и добивали мячи. Ну и отсюда вытекающее – потеря концентрации. На это можно было бы закрыть глаза, если бы было преимущество в счете, а, напротив, не стоял двукратный чемпион Евролиги.

Джален Рейнольдс Фото: unics.ru

К матчу за бронзу все, думаю, понимали, что этот результат не устроит ни УНИКС, ни ЦСКА. Поэтому, как это часто бывает на футбольных мундиалях, такие матчи – это игра не только утешения, но и в какой-то степени характера и частичного желания.

Увы, но это самое желание с первых минут ярче продемонстрировали лишь москвичи – снова был неудержим Мело Тримбл, казанцы не могли разгонять быстрые атаки и действовать на своих сильных сторонах. Да, была некая вспышка УНИКСа в третьей четверти, но это лишь мерцание. А вся космическая планета говорила, что ловить в этом матче нечего.

Как все исправить?

Но даже при наличии этой деревянной медали отчаиваться рано. Давайте посмотрим на ситуацию немного под другим углом. Смотрите, что мы имеем: УНИКС умеет играть в быстрый баскетбол. Проблема в том, что он может это делать только против клубов, которые уступают в темпе, например, как «Зенит». С ребятами с более высоким темпом, как ЦСКА, и смертельной реализацией «трехочковых», как «Эфес», пока справиться сложно.

Дальше – глубина состава и борьба за подборы. В матчах против «Эфеса» и ЦСКА подопечные Каракаша уступали в этом компоненте, что лишало их вторых шансов и позволяло соперникам диктовать темп. Здесь, как видится, вопросы и к отделу, занимавшемуся трансферами, да и к самим этим новым игрокам.

Но, как вы понимаете, есть и третье. Как вы помните, у Велимира Перасовича в Казани был довольно своеобразный, но агрессивный стиль игры в баскетбол. У Милана Каракаша ситуация другая – да, он все тот же последователь идей Перасовича, как и Хави в случае с Хосепом Гвардиолой, но вот только состав, который есть сейчас у казанского клуба, пока не слишком сбалансированный.

Милан Каракаш Фото:unics.ru

Но как его сделать таковым Каракашу? Вопрос интересный. С одной стороны, рецепт прост – тренировки и еще раз тренировки. Возможно, именно в этом случае сработает простое, как мир, правило: много работаешь – много получаешь. А с другой стороны, как много «но» должно совпасть в команде с большими амбициями, чтобы это чудо свершилось.

А пока с сожалением констатируем: УНИКС – четвертый в Суперкубке. Но эти новые ребята в лице Ратэн-Мэйса, Адамса и Шаманича дают какую-то надежду, что ли, что этот чемпионат не будет для УНИКСа напрасно потраченным временем.