Прокат Петросян на Олимпиаде – провал или нет: ученице Тутберидзе должно быть стыдно?

Трехкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. В сумме за произвольную и короткую программы спортсменка получила 214,53 балла. Справедливо ли называть выступление Петросян на Олимпиаде провальным и как сама фигуристка отреагировал на свой прокат – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Петросян рисковала с ультра-си четверным тулупом, но как иначе было бороться за медали?

Впервые за 66 лет наши фигуристы остались без медалей на зимних Олимпийских играх. Звучит так себе, но в положении российских спортсменов вряд ли можно было требовать от них чего-то большего, чем то, что они сумели дать на соревнованиях в Италии.

Петр Гуменник своими прокатами однозначно запомнился на Олимпиаде. Не только по-спортивному принципу, где его шестое место по итогам произвольной программы кажется не совсем справедливым результатом, но и своим ярким образом, который отметили сразу несколько модных итальянских журналов.

Аделия Петросян, как и Гуменник, выходила бороться за самые высокие места, о чем красноречиво свидетельствовала ее программа: каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – двойной тулуп, тройной флип и, наконец, четверной тулуп. Элемент ультра-си российская фигуристка заявила в последний момент.

Изначально в программе Аделии Петросян вообще не планировался четверной тулуп. Но спортсменка вместе со своим тренерским штабом решилась на это. Да, ставка по итогу не сыграла и по окончании соревнований, конечно, легко рассуждать о том, что не нужно было вставлять этот прыжок в программу, решение изначально веяло глупой наивностью.

С другой стороны, а как в таком случае бороться с гигантами на подобии Алисы Лью или Каори Сакамото? Просто принять тот факт, что пьедестал Петросян не светит в любом случае? А зачем тогда нужно было ехать вообще на Олимпиаду?

Поэтому, чтобы столь неприятные вопросы потом не сыпались в адрес российской фигуристки, тренерский штаб Аделии Петросян решился-таки на усложнение программы. И ведь на разминке все было относительно неплохо: четверной получился прямо перед самым прокатом.

Алиса Лью – олимпийская чемпионка по делу. Но и Аделией Петросян можно гордиться!

А вот на самом выступлении все видели все сами… Первый же элемент и сразу падение. Фактически это предопределило итог всего проката для Аделии Петросян. Уже не те горящие глаза, вмиг появившееся эмоциональное опустошение. Да, россиянка потом достаточно чисто откатала остальные части программы. Но, разумеется, на фоне других претенденток на золото Петросян смотрелась не так выразительно.

Особенно это стало понятно, когда на льду появилась Алиса Лью. Игриво, задорно и по-девчачьи беспечно, американка откатала так, словно это были не Олимпийские игры, а показательное выступление для друзей. С улыбкой и невероятным обаянием Лью сломала тенденцию, что действующий чемпион мира не сможет в один год взять и золото Олимпиады.

Если бы Аделия Петросян с таким же настроением, как Алиса Лью, показала свое выступление и откатала программу чисто, наверное, это стало бы одним из самых памятных событий Олимпиады в Милане. В западной прессе по такому поводу наверняка нашлось бы место резонансу, возможно, появились бы разговоры о российской смелости и умению доблестно противостоять трудностям. И на самом деле уместно говорить об этом даже в условиях шестого места Петросян и шестого места Гуменника.

18-летняя девушка, которая в одиночку отправилась от России на игры в Милан. Справилась с колоссальным давлением, когда постоянно ее настигали то какие-то ограничения, связанные с неполным доступом ее тренеру к спортсменке во время про прокатов, то мысли о том, что ее могут судить на соревнованиях нечестно – это ли не вызывает восхищение и уважение? На фоне переживаний Петросян, честно говоря, все заявления Ильи Малинина о том, что его убили ожидания золотой медали, кажутся не такими значительными.

Петросян рассчитывает поучаствовать в Олимпийских играх в 2030 году. На этих соревнованиях будет уже другая спортсменка?

Вероятно, в иных условиях российская фигуристка смогла бы показать свой максимум. Тем более, опять же вернемся к мысли, что четверные прыжки Петросян делать умеет. Неизвестно, как в таком же эмоциональном состоянии выступила бы Евгения Медведева или Алина Загитова. А что произошло с Камилой Валиевой на Олимпиаде в 2022 году – рассказывать не надо, воспоминания еще живы.

После проката произвольной программы Аделия Петросян вышла к журналистам и сказала, что ей «перед собой, федерацией и болельщиками очень стыдно». Но казниться фигуристке точно не стоит.

Даже с учетом того, что Россия осталась без медалей в фигурном катании впервые за 66 лет, дух и характер ее спортсменов никуда не ушел. Аделия Петросян уже сказала, что рассчитывает поехать на Олимпиаду в 2030 году и там покажет куда более удачное выступление.

Слова сильные. Однако женское фигурное катание в России – удел юности. Через четыре года на авансцене будут новые девочки Этери Тутберидзе.