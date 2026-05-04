Провал зимней подготовки и игнор ветеранов: за что уволили Фабио Челестини

В российском футболе грянула пора майских отставок, и первой ласточкой из них стало расставание московского ЦСКА с Фабио Челестини. Сегодня «армейский» клуб официально объявил о расторжении контракта со швейцарским специалистом по обоюдному согласию сторон. Последней каплей для руководства «красно-синих» стало безвольное поражение от «Зенита» (1:3), когда москвичи упустили победу, забив первыми. Поражение окончательно оформило игровой кризис «армейцев» и продлило безвыигрышную серию команды до пяти матчей.

Назначение Челестини в июне 2025 года изначально рассматривалось как смелый эксперимент: тренер приехал в статусе победителя чемпионата Швейцарии и Кубка этой страны с «Базелем» и в июле даже успел завоевать с ЦСКА Суперкубок России в Казани, обыграв действующих чемпионов, «Краснодар». Однако, яркое начало сезона сменилась затяжным падением. Шестое место в таблице за два тура до финиша — результат, который точно не соответствует амбициям клуба уровня ЦСКА. Главной претензией к швейцарцу стала потеря контроля над раздевалкой. В футбольном комьюнити указывается, что была провалена зимняя предсезонка и отсутствие контакта с лидерами. Даже в прощальном обращении к игрокам Челестини косвенно подтвердил это, отметив: «Возможно, мы не смогли достаточно убедить вас, что всё было возможно».

Клуб в официальном релизе поблагодарил Фабио за «яркий футбол 2025 года и развитие воспитанников», но тон неофициальных высказываний вокруг его ухода куда жестче. Игорь Акинфеев и Иван Обляков в социальных сетях сдержанно благодарят штаб за работу, Дмитрий Губерниев не стесняется в выражениях, называя Челестини «абсолютно дутой фигурой».

«Ой, уволился… Как же так? Что такое? Не тренер, а слабак!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Похоже, швейцарец так и не смог адаптироваться к специфике российского футбола и реалий России в целом, где тактическая гибкость зачастую важнее европейской академичности.

Исполнять обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее успешно работавший в академии «Рубина» и молодежной команде «армейцев». Для него это шанс проявить себя, хотя в футбольных кулуарах уже вовсю обсуждают возвращение к стратегии «российского тренера». Провал Челестини лишь укрепил мнение части руководства о том, что в нынешних условиях иностранному специалисту крайне сложно выстраивать долгосрочный проект без четкого понимания менталитета лиги.

Армейский клуб выплатит швейцарцу около 500 тысяч евро компенсации, но главные потери ЦСКА — имиджевые. Команде предстоит не просто доиграть сезон, а заново искать идентичность, которая при Челестини оказалась размыта заложничеством собственных тактических схем и отсутствием дисциплины. Начинается новый цикл, в котором права на ошибку у менеджмента практически не осталось.