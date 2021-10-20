«Красивый город, но под землей картина обратная»: Казань проваливается из-за ветхих сетей

В Казани из-за прорыв канализации в этом году произошло 55 провалов – в полотне асфальта образуется дыра, сквозь которую можно наблюдать коммуникации и их содержимое. Решить вопрос ремонтом изношенных на 75% сетей можно за счет тарифов. Какое решение предлагают использовать власти Казани для выхода из ситуации - в материале ИА «Татар-информ».

Очередной провал образовался на пересечении оживленных улиц Чистопольская и Амирхана

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На реконструкцию сетей нужны миллиарды

Очередной провал образовался в эти дни на пересечении оживленных улиц Чистопольская и Амирхана. Здесь шумит техника, гудит насос, который откачивает воду – идет ремонт 3-го Северного коллектора. Через сооружение транспортируются стоки от 1 тыс. многоквартирных домов, 50 детских садов, 25 школ, 154 административных зданий, 4 больниц.

Коллектор ввели еще в 1985 году. Его мощности достаточно для обслуживания большого объема стоков. Но за 36 лет он практически полностью износился ­– на 95%. За последние 10 лет провал на этом участке образуется в 34-й раз, только в этом году дыра появляется в 19-й раз.

Аналогичный провал на прошлой неделе был и на втором Северном коллекторе. Его изношенность – почти 100%-ная, провал здесь образуется третий раз за год и 57-й – за последние 10 лет.

Коллекторы требуют капитального ремонта. По расчетам МУП «Водоканала» Казани, на первый этап 3-го Северного, чтобы заменить сети протяженностью 3,2 км, потребуется 2 млрд рублей, на второй (4,6 км) – еще 4,6 млрд рублей.

Шумит техника, гудит насос, который откачивает воду – идет ремонт 3-го Северного коллектора Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В целом протяженность сетей, которые были проложены 50-70 лет назад и отслужили нормативный срок, составляет более 1,7 тыс. км, и ежегодно эта цифра увеличивается на 70-75 км сетей.

За последние 11 лет на изношенных городских сетях водоснабжения произошло более 14 тыс. аварий. Почти 75% всех сетей, которые обслуживает казанский «Водоканал», — ветхие, срок их эксплуатации истек более десяти лет назад. В 2021 году только на канализационных сетях произошло 55 провалов. Ремонта требуют все 11 городских магистральных коллекторов.

В целом вся инженерная инфраструктура холодного водоснабжения и водоотведения Казани требует ремонта на общую сумму 65,6 млрд рублей, из них большая часть – 40 млрд рублей – пошла бы на замену сетей.

«Мы видим красивый современный город. Уже даже элементы умного города применяем, совершенно иные, современные технологии, но под землей картина обратная. Там есть еще один город – город коммуникаций: тепловых сетей, электрических сетей, газопроводов, водоснабжения, канализации. И его состояние удручает», – сказал генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

На прямой вопрос, возможно ли, что при таком финансировании город когда-то провалится, директор «Водоканала» просто развернулся в сторону провала на перекрестке Амирхана и Чистопольской и призвал журналистов: «Сами подумайте».

Андрей Егоров: «Под землей есть еще один город – город коммуникаций: тепловых сетей, электрических сетей, газопроводов, водоснабжения, канализации. И его состояние удручает» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Реконструкструкция за счет тарифов

Все, что может направить на ремонт сетей город – часть квартплаты жильцов – за водоотведение и водоснабжение. Но эти цифры несопоставимы с теми, что требуются для нормальной работы коммуникаций.

«Вся причина такого положения — в недостатке денежных средств. Нас никакой бюджет не финансирует. Все средства получаем от потребителей по установленным государством тарифам. На будущий год по ним предусмотрено 260 млн рублей, а по нормативу на капитальный и текущий ремонт сетей должны привлекать не менее 2 млрд рублей», — привел цифры Егоров.

Тарифы в Татарстане устаналивает Государственный комитет по тарифам. «Нам устанавливают тарифы, мы этими тарифами пользуемся. К примеру, сегодня 1 тыс. литров питьевой воды стоит для потребителей 22 рубля, то есть литр – примерно 2 копейки», – заметил директор.

Коллектор ввели еще в 1985 году. За 36 лет он практически полностью износился Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Тарифы можно увеличить для устойчивой работы сетей только в том случае, если реализуется утвержденная в надлежащем порядке инвестиционная программа на реконструкцию и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения, пояснила ИА «Татар-информ» заместитель председателя Госкомитета по тарифам РТ Лариса Хабибуллина.

«В иных случаях просьба или документы, подтверждающие аварийность, износ и так далее, к сожалению, не служат основанием для увеличения тарифа. Инвестиционную программу по согласованию с органом регулирования утверждает уполномоченный орган в лице Министерства строительства», – сказала Лариса Хабибуллина.

Однако город планирует решить вопрос по-своему, не путем прямого увеличения тарифов для населения, а за счет увеличения стоимости подключения к сетям новых домов.

Чтобы заменить сети протяженностью 3,2 км, потребуется 2 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Проблема городов-миллионников

Мэр Казани Ильсура Метшин отметил, что вопрос износа коммунальных сетей есть у большинства городов страны.

«Это проблема всех городов, она касается любого города вне зависимости от числа населения — 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Но федеральный центр пошел навстречу, и городам с численностью до 500 тыс. жителей предлагается целевая программа. Миллионные города остались с этой проблемой один на один», – посетовал градоначальник.

По словам Егорова, «Водоканал» заявлялся во все существующие федеральные программы на капитальный ремонт и реконструкцию сетей, но они направлены на поддержку городов с населением до 500 тыс. человек.

«Мы готовы участвовать везде, во всех проектах и программах – где можно, лишь бы обеспечить себя финансированием», – отметил он.

За последние 10 лет провал на этом участке образуется в 34-й раз Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он пояснил, что капитальный ремонт магистральных сетей, построенных еще в советское время, комплексно не проводился, потому что, когда подошел к концу срок их эксплуатации, перед городом стояли другие задачи – шла программа расселения ветхого жилья, строились целые микрорайоны, к которым тянули сети водопровода и канализации.

В те годы было построено 2 млн кв.м жилья, с нуля вырос целый район в Азино, массово застраивался Ново-Савиновский район. Затем началась программа социальной ипотеки, которая тоже подстегнула масштабное строительство жилья. Огромное количество объектов подключалось к сетям бесплатно. Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан, – говорят специалисты.

«Мы строим жилье, ремонтируем сотни объектов, но внутри города труха, и это тысячи километров. В 2014 году в Казани было 2 тысячи 660 км сетей, сегодня насчитывается 3 тыс.км. За пять лет сети приросли на 335 км, это как от Казани до Самары. Число прорывов и ветхих сетей не просто будоражит, а ставит вопрос угрозы развитию Казани», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Огромное количество объектов подключалось к сетям бесплатно Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

За помощью – в федеральный бюджет

Недостаток денежных средств стал накапливаться после 2014 года. Тогда было принято правительственное решение об отмене инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение по всей стране, сейчас почти все российские муниципальные предприятия, оказывающие услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, не имеют возможности проводить капремонт своих коммунальных сетей.

«Это проблема всей коммунальной отрасли страны. Закон поменялся и изменил все. Сработал накопительный эффект: денег больше не становится, а проблемы растут. У нас еще был запас мощности и прочности материалов, а в ряде других городов ситуация еще хуже. От нас не все зависит, нужна поддержка государства», – сказал Андрей Егоров.

Мэр Казани Ильсур Метшин пояснял, что в 2014 году было принято решение, направленное на снижение цены квадратного метра жилья.

Капитальный ремонт магистральных сетей, построенных еще в советское время, комплексно не проводился Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Казалось бы, верное решение. Но на сегодняшний день квадратный метр перевалил за 100 тыс. рублей, стоимость подключения (воды – прим. Т-и) в нем заложена 500 рублей. А недополучили из-за этого решения 12 млрд рублей», – пояснил на деловом понедельнике Ильсур Метшин.

По его мнению, одним из источников финансирования может стать справедливая плата за подключение жилья к водным сетям. И эту проблему можно решать только с федеральным центром. Он призвал мобилизовать все ресурсы для решения сложившейся ситуации.

«И с учетом того, что Президент Татарстана возглавляет группу Госсовета России по ЖКХ и строительству, нужно добиться возвращения справедливого тарифа на подключение к водоканалам страны. Это вопрос, без которого мы не сможем вернуть городской водоканал к нормальному функционированию», – сделал вывод Ильсур Метшин.