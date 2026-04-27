Провал Вербова: «Зенит-Казань» проиграл «Динамо» во всех трех матчах финала плей-офф

Казанский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в финале плей-офф и стал серебряным призером волейбольной Суперлиги сезона-2025/26. В финальной серии до трех побед подопечные Алексея Вербова проиграли по ходу всех трех матчей. Заключительный поединок закончился со счетом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13).

Серия завершилась в Москве. С первых минут хозяева завладели преимуществом. Гости получили эйсы от Антона Семышева и Максима Сапожкова. В середине партии казанцам удалось сократить отставание до минимального, но ошиблись на подаче, а затем попали под блок.

Во второй партии столичная команда снова вырвалась вперед. Правда татарстанскому коллективу удалось догнать соперника на подачах, но собственные ошибки в атаке не давали перегнать хозяев. В концовке второго отрезка в матче динамовцы смогли отбиться в защите, а затем и резко контратаковали, снова оставив за собой преимущество.

Заключительная партия оказалась короткой. После трех эйсов казанцы окончательно сдались.

Для «Зенита-Казань» это 21-й титут в Суперлиге (13 золотых медалей, 3 серебряные и 5 бронзовых).

Впереди у команды Алексея Вербова «Финал шести» в рамках Кубка России, который пройдет с 12 по 17 мая.