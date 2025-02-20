Провал в результатах и потеря интереса. Нужен ли Казахстану «Барыс» в КХЛ

Почти за два месяца до конца регулярного чемпионата уже определился первый неудачник – астанинский «Барыс». На фоне больших проблем с результатами последних сезонов добавились еще и новые законы, не позволяющие команде как раньше собирать легионеров на бюджетные средства. «ТИ-Спорт» размышляет о будущем «Барыса» в КХЛ.





Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

«Барыс» готовится к выходу из КХЛ?

Для астанинского «Барыса» сезон был завершен еще в начале февраля – по сути, почти за два месяца до окончания регулярного чемпионата. Учитывая, что ко второй половине сезона трибуны «Барыс-Арены» и без того не могли похвастать хорошей посещаемостью, сегодня смысл ходить на хоккей казахстанским болельщикам отпадает.

Все больше похоже, что «Барыс» идет по пути «Медвешчака», «Слована» и рижского «Динамо». Эти иностранные команды тоже начинали свою историю в КХЛ хорошо, но по прошествии времени оседали на дне таблицы без перспектив. И в итоге покидали Континентальную хоккейную лигу.

Выступление «Барыса» в нынешнем сезоне – это предшественник катарсиса. Далее – либо полное перерождение в Континентальной лиге, либо окончательный уход из нее с переходом во внутреннее первенство Казахстана. Последний вариант сейчас выглядит даже более реалистичным, чем первый. Вспомните, как легко из ВХЛ ушла карагандинская «Сарыарка», которая еще за пару лет до этого претендовала на главный трофей лиги. Для «Барыса» уход будет даже проще. Ведь в последние годы клуб исполняет в КХЛ роль статиста без намека хотя бы на борьбу за место в плей-офф.

Складывается ощущение, что сегодня в Астане пока сами не знают, будет ли команда в будущем сезоне выступать в КХЛ. Очевидно, что это вопрос не столько спортивный, сколько политический. Напомним, что изначально «Барыс» заходил в КХЛ на фоне всеобъемлящего сближения России и Казахстана, при бывшем лидере республики Нурсултане Назарбаеве. Участие казахстанского клуба в международной лиге, создать которую предложил Президент России Владимир Путин, было вопросом предопределенным. Сейчас Казахстаном управляют другие люди.

«Барыс» погружается на дно, а решения руководства не работают

А со спортивной составляющей сегодня у «Барыса» все очень печально. За текущий сезон в Астане успели трижды поменять главных тренеров, а вместе с ними – и векторы развития. Сначала были огромные амбиции и мощная трансферная кампания летом, когда в столицу Казахстана съезжались очень добротные легионеры – Натан Больё, Джастин Эллисон и Майкл Маклауд, еще недавно пылившие не в худших командах НХЛ.

Ехали канадцы под своего земляка Дэвида Немировски. Под него же приехал в Казахстан и знакомый ему Дамир Жафяров, а так же Антон Бурдасов. На деле же все оказалось настолько катастрофически плохо, что Немировски освободили от занимаемой должности через три недели после начала сезона.

Пришедший на смену Вячеслав Буцаев принялся решать вопрос жесткой рукой, и буквально на каждой послематчевой пресс-конференции критиковал своих хоккеистов за недостаточную самоотдачу. Санкционные меры работали плохо – в итоге и российский наставник отбыл домой менее, чем через месяц после назначения.

Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

В итоге в Астане «психанули» и приняли решение, что нужны кардинальные реформы. Там сменили не только тренера, но и руководство. Новым генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев, который ранее уже работал в системе клуба с 2006 года. До 2018-го он занимал должность вице-президента, далее – президента и генерального директора «Барыса».

Оразбаев, в свою очередь, принял решение полностью отказаться от североамериканских звезд и делать ставку на своих хоккеистов. Мол, зачем платить огромные деньги, если результата нет. А так хоть болельщик будет доволен – посмотрит на своих.

На пост главного тренера пришел Галым Мамбеталиев, а на льду стали появляться хоккеисты, которые ранее даже на уровне МХЛ не сказать, чтобы блистали. Трибуны «Барыс Арены», вместе с тем, пустели еще больше.

Самое любопытное, что в какой-то момент костяк основного состава «Барыса» уехала на Азиаду (Зимние Азиатские игры) – играть с Японией, Китаем и Таиландом. Туда отправились, например, Андрей Шутов, Данил Бутенко, Роман Старченко, Кирилл Савицкий и Кирилл Панюков. Очевидно, что на таком уровне можно было сыграть и хоккеистами из команд чемпионата Казахстана, однако там решили взять этот «престижный» трофей, полностью переключившись с провального сезона в КХЛ на дела сборной. Так что итог с потерей шансов на плей-офф на столь ранней стадии закономерен.

В Казахстане выбрали приоритеты, и они оказались не в пользу Континентальной лиги.

А нужен ли «Барыс» самой лиге?

На фоне последний событий, о целесообразности участия «Барыса» возможно стоит задуматься и самой КХЛ. Команда уже три сезона подряд не выходит в плей-офф. Помимо перманентных проблем с результатами на льду и управленческого кризиса, с недавних пор здесь имеются и препятствия юридического характера.

Не так давно в Казахстане были приняты ряд законов, которые не позволяют содержать в спортивном клубе иностранных спортсменов за счет бюджетных средств республики. А учитывая, что «Барыс» формируется именно за счет государственных средств Казахстана, уже встают серьезные вопросы о комплектации команды на будущий сезон.

Будет ли «Барыс» конкурентоспособной командой, если в Астане продолжат выступать исключительно доморощенными хоккеистами? Вряд ли. Посему остается вопрос с поиском негосударственных спонсоров, но на сегодняшний момент не похоже, что там такая задача стоит.

Если же такую задачу поставят, то в КХЛ и в России в целом будут только рады, если на Востоке будет еще одна сила, способная навязать конкуренцию. Стадион в Астане великолепный, да и страна хоккейная. Не хотелось бы терять еще одну географическую точку на карте КХЛ. Тем более, международный статус такой лиги будет под большим вопросом.

Фото: hcbarys.kz

Кто еще может покинуть КХЛ?

По-прежнему большие вопросы по целесообразности пребывания в КХЛ оставляет «Куньлунь». Изначально этот проект задумывался как красивая история: базовая команда для будущей сборной Китая к предстоящим тогда Олимпийским играм в Пекине.

В руководстве КХЛ и с китайской стороны рисовали красивые картинки, как «Ред Стар» будет базироваться на огромной арене Пекина. В итоге, сначала команда выступала не в своем городе – а в Шанхае на маленькой арене, которая заполнялась очень слабо. А позже в короновирусные ограничения команда и вовсе перебралась в Подмосковье. Более того, генеральным спонсором клуба называется российский холдинг «Сибур», 17% которого принадлежит Геннадию Тимченко. Китайское происхождение клуба с каждым годом размывается все сильнее.

Все плохо и с результатами. Поседений раз «Куньлунь» выходил в плей-офф только в своем дебютном сезоне 2016/2017. После этого эта команда лишь исполняет роль статиста в КХЛ.

Очевидно, что участие «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ – тоже вопрос политический. Пребывание в лиге условно китайской команды должно подчеркивать тесные связи РФ и КНР во всех сферах. Возможно стоит подумать о том, чтобы «Куньлунь» вновь стал по-настоящему китайской командой, выступающей в Поднебесной? Тогда и вопросы о целесообразности ее присутствия в КХЛ отпадут.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК «Барыс»