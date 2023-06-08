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Провал на горе Соколка становится больше
Новый карстовый провал, который на днях образовался в Верхнем Услоне на горе Соколка, оказалось не так просто засыпать: глубина провала, по словам очевидцев, становится все больше.
На месте обрушения, по словам заместителя главы Верхнеуслонского поселения Вячеслава Ракова, вторые сутки работает 3 единицы специальной техники. За это время сюда было выгружено более 250 кубов грунта. Но судя по шуму в обвале, его глубина только увеличивается. На момент приезда специалистов МЧС, ширина обвала составляла 3,5 метра, глубина – около 18 метров.
Техника будет работать до позднего вечера.
«Посмотрим на результат. Но если ситуация не изменится, нам понадобится дополнительная консультация сотрудников МЧС», – говорят представители исполкома района.
Напомним, новый карстовый провал образовался в Верхнем Услоне на популярной для пеших прогулок горе Соколка. Сообщение об обрушении поступило на телефон доверия МЧС от обеспокоенного жителя района.
Рядом с опасным местом гуляют дети, очевидец просил принять меры, чтобы обезопасить жителей от несчастных случаев.
По словам экспертов, причиной могли стать проливные дожди, размывшие землю и открывшие шахты, которые раньше функционировали на этой территории.
Материал подготовлен при участии Нусрата Муфталиева.
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