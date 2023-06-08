Провал на горе Соколка становится больше

Новый карстовый провал, который на днях образовался в Верхнем Услоне на горе Соколка, оказалось не так просто засыпать: глубина провала, по словам очевидцев, становится все больше.

На месте обрушения, по словам заместителя главы Верхнеуслонского поселения Вячеслава Ракова, вторые сутки работает 3 единицы специальной техники. За это время сюда было выгружено более 250 кубов грунта. Но судя по шуму в обвале, его глубина только увеличивается. На момент приезда специалистов МЧС, ширина обвала составляла 3,5 метра, глубина – около 18 метров.

Фото Нусрата Муфталиева

Техника будет работать до позднего вечера.

«Посмотрим на результат. Но если ситуация не изменится, нам понадобится дополнительная консультация сотрудников МЧС», – говорят представители исполкома района.

Фото Нусрата Муфталиева

Напомним, новый карстовый провал образовался в Верхнем Услоне на популярной для пеших прогулок горе Соколка. Сообщение об обрушении поступило на телефон доверия МЧС от обеспокоенного жителя района.

Рядом с опасным местом гуляют дети, очевидец просил принять меры, чтобы обезопасить жителей от несчастных случаев.

По словам экспертов, причиной могли стать проливные дожди, размывшие землю и открывшие шахты, которые раньше функционировали на этой территории.

Материал подготовлен при участии Нусрата Муфталиева.