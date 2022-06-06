«Рубин» и «Ак Барс» провалились, «Зенит» и УНИКС выдохлись: разбор черного сезона

Спортивный сезон для татарстанских клубов выдался богатым на события, но преимущественно со знаком минус. Все представители «большой четверки» не сумели решить прямых задач, а менее именитые коллеги поддержать старших братьев не смогли. Спортивная редакция «Татар-информа» подводит итоги спортивного сезона для команд Татарстана.

Спортивный сезон для татарстанских клубов выдался богатым на события, но преимущественно со знаком минус

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Футбольные клубы – главное разочарование

Кто разочаровал в этом сезоне больше всех, то это определенно футбольные коллективы. Причем в данном случае неуместно называть виновником всех бед лишь «Рубин». Провалились почти все. Но именно неудача казанского клуба стала квинтэссенцией общего провала профессионального футбола в Татарстане.

Про вылет «Рубина» в ФНЛ уже много сказано. И экспертами, и болельщиками, и тренерами, и спортивными функционерами. И почти для всех новость о вылете команды в первый дивизион стала шоком и неожиданностью.

«Вылет «Рубина» для меня оказался неожиданным. Причем по именам состав команды, несомненно, являлся не уровнем вылета, а середины и выше турнирной таблицы. Но все сложилось против клуба так, как бы не сложилось больше никогда. Команде откровенно не повезло, но и ответственности с футболистов и Леонида Слуцкого это нисколько не снимает», – заявил «Татар-информу» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Ринат Билялетдинов: «Вылет «Рубина» для меня оказался неожиданным. Причем по именам состав команды, несомненно, являлся не уровнем вылета, а середины и выше турнирной таблицы» Фото: © «Татар-информ»

Но если на поверхности откровенное фиаско казанцев можно охарактеризовать лишь неожиданностью или неудачей, то если копнуть чуть поглубже, можно увидеть закономерность. В прошлом сезоне клуб провалился абсолютно по всем фронтам.

Молодежная команда «Рубина» заняла в группе 1 последнее место. Да, можно справедливо заявить, что требовать от молодежки результата неправильно, ведь главная задача академии – это раскрыть игроков. Но сколько за последние лет десять Академия «Рубина» предоставила футболистов для главной команды? На ум приходят трое: Эльмир Набиуллин, Ильзат Ахметов и Даниил Степанов. Примечательно, что ни один из этой троицы в Казани в данный момент не выступает. Да и появились они довольно давно.

Помимо главной и молодежной команд есть у «Рубина» и женский коллектив. В Суперлиге сезон проводится не по классической системе «осень – весна», а наоборот. Поэтому разумно будет оценивать именно прошлый сезон 2021 года. В нем казанские девушки заняли последнее, 10-е место. Правда, это было в прошлом сезоне, сейчас «рубиновые» заметно укрепились и в новом сезоне идут уже седьмыми.

Если говорить про футбол в Татарстане в целом, то не стоит забывать и про «Нефтехимик» с «КАМАЗом». Обе команды в прошлом сезоне выступали в ФНЛ и по большому счету поставленных задач не решили. Нижнекамцы, почти весь сезон ведущие борьбу за стыки, провалили весну и стали по итогу лишь восьмыми, а челнинцы и вовсе оказались 17-й командой лиги и вылетели в ФНЛ-2.

Нижнекамцы, почти весь сезон ведущие борьбу за стыки, провалили весну и стали по итогу лишь восьмыми, а челнинцы и вовсе оказались 17-й командой лиги и вылетели в ФНЛ-2 Фото: fcnh.ru

Правда, на помощь КАМАЗу пришел московский «Спартак», принявший решение расформировать свою «двойку». Так что вакантное место в ФНЛ на сезон 2022/23 с большой долей вероятности достанется как раз челнинцам. А мы уже в следующем сезоне сможем лицезреть в ФНЛ три татарстанские команды («Рубин», «Нефтехимик», «КАМАЗ») и увидим как минимум шесть татарстанских дерби.

Четыре вылета в первом раунде – итог хоккейного сезона

Если бы не «Рубин», то главным провалом сезона определенно можно было бы назвать выступление «Ак Барса». Самый титулованный клуб КХЛ, имея преимущество домашней площадки, вылетел в первом же раунде Кубка Гагарина. В «Рубине» даже вылет в ФНЛ не привел к отставке Леонида Слуцкого. В «Ак Барсе» терпеть не стали, указав на дверь всему тренерскому штабу. Оно и понятно, ведь вылет в первом раунде плей-офф – это далеко не тот результат, которого ждет требовательная казанская публика. Трехлетний эпизод стагнации команды при Дмитрии Квартальнове эпохой так и не стал. Специалиста заменили на Олега Знарка, а звездные новички посыпались как из рога изобилия.

«Конечно, для «Ак Барса» это не тот результат, который ожидали болельщики и хотели видеть руководители клуба. Но ничего удивительного в этом нет. Дело в стиле Квартальнова, который «Ак Барс» проповедовал последние годы. Он был верен себе, пытаясь реализовать свои идеи, которые мы видели в ЦСКА и «Локомотиве». Но у него опять не получилось», – прокомментировал «Татар-информу» бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.

Если бы не «Рубин», то главным провалом сезона определенно можно было бы назвать выступление «Ак Барса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В следующем сезоне «Ак Барс» определенно должен стать сильнее, но если оценивать прошлый сезон, то вылет в первом раунде плей-офф – повторение худшего результата клуба за всю историю выступлений в КХЛ.

К слову, аналогичный результат показал и другой татарстанский представитель лиги, «Нефтехимик». Да, нижнекамцы, как и «барсы», вылетели в первом раунде, но кто будет их за это ругать? С их-то бюджетом уже сам факт выхода в плей-офф можно расценивать как достижение.

Закончили выступления на стадии 1/8 финала также два татарстанских клуба в ВХЛ – альметьевский «Нефтяник» и казанский «Барс». И если для фарм-клуба «Ак Барса» такая картина в целом довольно обыденная, то для «Нефтяника», некогда гранда лиги, вылет в первом раунде – очередной укол в сторону всей системы «Ак Барса».

Единственными хоккеистами, добывшими для Татарстана в минувшем сезоне хоть какие-то призы, стали представители «Ирбиса». Молодежка «Ак Барса» второй год подряд завоевала бронзу МХЛ, а главный тренер команды Артем Анисимов после такого результата заслуженно перебрался на повышение в «Барс».

Одна бронза на двоих – провал волейболистов

Очень противоречивым получился для казанских команд волейбольный сезон. С одной стороны, что мужская команда «Зенит-Казань», что женская «Динамо-Ак Барс» заняли первые места в регулярных чемпионатах, чем на дистанции в 26 матчей в очередной раз подтвердили статус грандов российского волейбола, подкрепив этот факт обоюдными победами в Кубках России.

Если «Зенит» после поражения в полуфинале от «Локомотива» пришел себя и выиграл хотя бы бронзу, то «Динамо-Ак Барс» было разгромлено не только в полуфинале, но и в матче за третье место Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С другой, обе команды сенсационно провалились в решающих моментах, когда этого от них никто не ожидал. И если «Зенит» после поражения в полуфинале от «Локомотива» пришел в себя и выиграл хотя бы бронзу, то «Динамо-Ак Барс» было разгромлено не только в полуфинале, но и в матче за третье место и лишь в третий раз за последние 12 лет осталось без медалей чемпионата России.

Что касается «Зенита», то обидное поражение в полуфинале, ставшее для команды лишь вторым в пятидесяти матчах, пусть и перечеркнуло сверхудачное выступление, но однозначно сделает команду в следующем сезоне лишь сильнее. Об этом «Татар-информу» заявил и главный тренер команды Алексей Вербов.

«Я очень доволен работой, которую мы провели. Нельзя оценивать команду и рвать волосы на голове по одному неудачному матчу. Я всегда говорил и буду говорить, что для меня результат вторичен. Я смотрю на совсем другие вещи, когда оцениваю уровень команды и работу тренерского штаба. У нас 50 суперматчей было и статистика по сезону, которой я не видел раньше ни в одной из команд.

Моя философия такова, что мы должны играть каждый матч, как финал, и тогда не будет никакой разницы в самый важный момент. К сожалению, не получилось этого добиться 9 мая в матче с «Локомотивом», на это есть причины, и, надеюсь, мы уже не повторим этих ошибок. Ту работу, которую мы проповедуем, ту атмосферу, которую создаем, мы сохраним на 90%, ну а 10% нам нужно на исправление ошибок», – отметил Вербов.

Алексей Вербов: «Нельзя оценивать команду и рвать волосы на голове по одному неудачному матчу. Я всегда говорил и буду говорить, что для меня результат вторичен» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Баскетбольные клубы – открытие сезона

Аналогично с волейболистами очень противоречивый сезон выдался у казанских баскетболистов. Опять-таки, если опираться лишь на итоговый результат, то бронзовые медали УНИКСа в Единой лиге даже по сравнению с прошлым сезоном можно назвать неудачным выступлением. Но попробуйте сказать это любому болельщику УНИКСа. Для многих из них этот сезон является одним из ярчайших за всю историю клуба.

До отстранения команды из еврокубков и массового побега легионеров казанцы шли в топ-8 Евролиги и первыми во внутреннем чемпионате. Команда с откровенно малым бюджетом на фоне остальных европейских команд влюбляла в себя нейтральных зрителей, а победы над «Реалом» и «Барселоной» под сводами казанского «Баскет-холла» – уже в истории татарстанского спорта.

Да, команда Велимира Перасовича не смогла добиться максимального результата и в полуфинале проиграла будущему чемпиону, питерскому «Зениту». Но эта бронза и этот состав во главе с Марио Хезоньей останется в памяти казанских болельщиков надолго.

Бронзовые медали УНИКСа в Единой лиге даже по сравнению с прошлым сезоном можно назвать неудачным выступлением. Но попробуйте сказать это любому болельщику УНИКСа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К слову, еще одну бронзу Татарстану подарили баскетболистки. Пусть местная «Казаночка» и выступает не в высшем дивизионе страны, но первую за четыре года медаль для казанских спортсменок определенно можно назвать успехом.

Доминирование в водном поло и хоккее на траве

Что касается не столь массовых видов спорта, то во многих из них казанские клубы продолжают доминировать. Так, ватерпольный «Синтез» в этом сезоне завоевал третье золото подряд, а хоккеисты на траве из «Динамо-Ак Барса» стали лучшими в стране в двенадцатый раз кряду. Суммарно казанские хоккеисты брали пальму первенства уже 19 раз. А о планах завоевать для Казани двадцатое золото чемпионатов страны «Татар-информу» рассказал наставник 19-кратного чемпиона России «Динамо-Ак Барса» Араик Маргарян.

«Вот давайте поразмыслим – за счет чего мы столько лет выигрываем? Возникает уже закомплексованность, мысль: опять выиграем. С моим максимализмом они (игроки, – прим. Т-и) должны с ума сходить, по-моему. Вроде бы можно успокоиться – 19 лет выигрывали титул. Но я недоволен. Смотрите – мы все время первые, «Динамо-Электросталь» – вторые. А за счет чего так получается? Их школа намного сильнее, чем наша. Средний уровень технико-тактической подготовки их игроков выше, чем у нас. Индивидуальная и командная скорости, скорость мышления – все у них выше… Но мы их постоянно опережаем. Как это получается? Все дело в победной психологии», – заявил Маргарян.

Араик Маргарян: «С моим максимализмом они (игроки) должны с ума сходить, по-моему. Вроде бы можно успокоиться – 19 лет выигрывали титул. Но я недоволен» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Стоит отметить, что единственной профессиональной командой, продолжающей сезон, является регбийная «Стрела». Накануне казанские регбисты одержали уверенную победу над московским «Динамо» и впервые в своей истории вышли в полуфинал чемпионата России, где сыграют против «Локомотива». Первая игра стадии 1/2 финала пройдет 12 июня в Пензе.