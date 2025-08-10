Провал обороны, досада Рахимова и величие Акинфеева: как ЦСКА разгромил «Рубин»

«Рубин» потерпел первое поражение в сезоне, разгромно проиграв на выезде ЦСКА (1:5) в четвертом туре РПЛ. О деталях встречи, причинах провала казанцев и 600-м матче Игоря Акинфеева в РПЛ - в материале «ТИ-Спорт».





19-е поражение Рахимова ЦСКА во всех турнирах

Нет в российском футболе для Рашида Рахимова большего раздражителя, чем ЦСКА. Удивительно, за всю свою долгую тренерскую карьеру («Локомотив», «Уфа», «Ахмат», «Амкар», «Рубин») опытный наставник ни разу не обыгрывал «армейцев» – ни в Кубке, ни в чемпионатах страны. В преддверии вчерашней встречи статистика Рахимова против ЦСКА была следующей – 10 ничьих и 18 поражений. Как мы понимаем, после минувшего матча цифры в исторической колонке изменились для Рашида Маматкуловича не в лучшую сторону. «Рубин» получил вчера пять мячей от «армейцев». Болезненная пощечина казанской команде после яркого старта.

Рахимов еще после матча с «Сочи» (2:1) неделю назад будто бы предчувствовал это поражение ЦСКА. «Мы играем на пределе, ребята дают свой максимум, я не могу просить от них большего» – признавался он журналистам на пресс-конференции.

Главный тренер «Рубина» стабильно говорит о необходимости усиления состава команды. И в первую очередь он подразумевает приезд качественных исполнителей для увеличения конкуренции в коллективе. Позиция латераля в казанском клубе – одна из самых уязвимых. Есть Рожков, Кабутов, Безруков и, по сути, на этом все. Крайним защитником, конечно, может сыграть еще и Нижегородов. Однако по профилю он все же больше центральный защитник.

На протяжении первой декады августа «Рубин» предпринимал усиленные попытки приобрести Мехди Дорваля из итальянского «Бари». Казалось, что вот-вот о сделке будет объявлено официально, ведь игрок целую неделю находился в Казани и даже был замечен на трибунах «Ак Барс Арены». Однако трансфер алжирского футболиста сорвался в последний момент.

Именно Дорваль по позиции должен был стать заменой Дмитрию Кабутову, который откровенно провалил вчерашний матч. Крайний защитник «Рубина» стабильно терял за спиной игроков «армейцев», упуская их из виду. Этим, собственно, и воспользовался Кирилл Глебов, оформивший вчера дубль. Первый раз из-за спины Кабутова молодой полузащитник забил головой. А второй гол Глебова случился после реализованного выхода один на один. Забегал футболист ЦСКА как раз-таки через зону Кабутова. В перерыве Дмитрия логично заменили на Илью Рожкова

«Без концентрации, если соперник достаточно сильный, будет такой результат»

В целом, оборона «Рубина» вчера проявила себя очень неважно. Выделить со знаком плюс среди защитников казанской команды нельзя никого. Даже Игор Вуячич в довольно простой ситуации умудрился проиграть вчистую позицию, скорость и корпус нападающему ЦСКА Тамерлану Мусаеву, который в начале второго тайма забивал уже пятый мяч «армейцев».

Рашид Рахимов не стал подвергать сильной публичной критике своих подопечных. Он лишь отметил высокий класс ЦСКА и то, чем чреваты последствия, если вдруг соперник «армейцев» теряет концентрацию и дисциплину.

«Всё, что можно было, залетело в наши ворота, к сожалению. Такое бывает. Мы вроде начали очень хорошо, но дальше где-то не доиграли, не добежали, не вступили в отбор. Мы не контролировали игру ЦСКА так, как должны были, отсюда все эти голы. У нас и свои моменты были, а в итоге 1:5. Болезненное поражение, но такие должны случаться, так команде можно давать понять, что без концентрации, если соперник достаточно сильный, будет такой результат» – сказал наставник казанцев.

К четвертому туру «Рубин» все-таки немного спустили с небес на землю. До вчерашнего матча было ощущение, что у казанцев есть какой-то фарт и незыблемость даже против самых мастеровитых соперников.

Впрочем, ЦСКА своим успешным выступлением довольно доходчиво раскрыл слабые стороны «Рубина». Если казанцы желают в этом сезоне все-таки побороться за попадание в топ-5, то приезд в клуб еще нескольких игроков жизненно необходим. Это касается в первую очередь позиций латераля и центрального полузащитника. Да и с нападающими не все гладко в «Рубине». К сожалению, равноценной заменой Даку и Шабанхаджаю того же Николу Чумича никак не назвать.

600-й матч Игоря Акинфеева в РПЛ

Отвлекаясь от анализа игры «Рубина», хочется вновь отметить величие 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Вчерашний матч против казанской команды стал для легендарного голкипера 600-м в РПЛ. Российский чемпионат стал лишь 11-й лигой в мире, внутри которой случались подобные истории. Акинфеев – бесспорно, громадная фигура в нашем футболе.

За свою карьеру голкипер выиграл более 20 трофеев, становился обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы. Пережив дважды разрыв крестообразных связок, Игорь возвращался в футбол еще сильнее.

В разные годы за вратарем охотились гранды европейских чемпионатов. Но он продолжал из сезона в сезон защищать цвета ЦСКА. Акинфеев – это не только про грандиозные спортивные достижения. Это про преданность и искреннюю чистую любовь к своей родной команде.

Фотографии: официальный сайт ПФК ЦСКА