В седьмом выпуске спецпроекта «Татар-информ» – видеоподкаста «Спор по фактам» главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, казанский политолог Альберт Бикбов, а также обозреватель и ведущий программы Артур Халилуллов обсудили итоги конференции, которая проходила в Швейцарии 15 и 16 июня.

«Мирный план» Владимира Зеленского изначально был заявлен как основная тема конференции. Однако «превентивное» выступление Владимира Путина с его условиями мирных переговоров перебило повестку альпийского собрания.

Спикеры обсудили, почему саммит провалился даже не начавшись, и какую роль в этом сыграл Президент России. Подняли тему сокращенных требований к России до трех пунктов и последующих отзывов подписей стран Глобального Юга. При этом ведущие согласились, что эскалация между Россией и странами Запада по-прежнему будет нарастать.

Не оставили без внимания ведущие и текущие Игры БРИКС, которые проходят в эти дни в столице Татарстана, Казани. В ходе оживленной дискуссии ведущие пришли к выводу, что пусть это пока не полноценная замена Олимпиаде, но Казань приложила усилия, чтобы Игры из неизвестных соревнований стали брендом.

А на последок затронули тему «Автоградбанка», который завершает свою 33-летнюю историю. Почему это была положительная история и почему отзыв лицензии несправедлив – в новом выпуске «Спора по фактам».