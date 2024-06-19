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Срыв «мирного саммита» Зеленского и ренессанс Игр БРИКС: седьмой выпуск «Спора по фактам»
В седьмом выпуске спецпроекта «Татар-информ» – видеоподкаста «Спор по фактам» главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, казанский политолог Альберт Бикбов, а также обозреватель и ведущий программы Артур Халилуллов обсудили итоги конференции, которая проходила в Швейцарии 15 и 16 июня.
«Мирный план» Владимира Зеленского изначально был заявлен как основная тема конференции. Однако «превентивное» выступление Владимира Путина с его условиями мирных переговоров перебило повестку альпийского собрания.
Спикеры обсудили, почему саммит провалился даже не начавшись, и какую роль в этом сыграл Президент России. Подняли тему сокращенных требований к России до трех пунктов и последующих отзывов подписей стран Глобального Юга. При этом ведущие согласились, что эскалация между Россией и странами Запада по-прежнему будет нарастать.
Не оставили без внимания ведущие и текущие Игры БРИКС, которые проходят в эти дни в столице Татарстана, Казани. В ходе оживленной дискуссии ведущие пришли к выводу, что пусть это пока не полноценная замена Олимпиаде, но Казань приложила усилия, чтобы Игры из неизвестных соревнований стали брендом.
А на последок затронули тему «Автоградбанка», который завершает свою 33-летнюю историю. Почему это была положительная история и почему отзыв лицензии несправедлив – в новом выпуске «Спора по фактам».
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