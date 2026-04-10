Провал Квартальнова на глазах Лукашенко: «Ак Барс» забрал первый матч у «Динамо» в Минске

«Ак Барс» провел первый матч серии с минским «Динамо». Вчера команда Анвара Гатиятулина с минимальным преимуществом одержала победу над «зубрами» Дмитрия Квартальнова. Как сложилась игра для казанцев и закулисье матча – в материале «ТИ-Спорта» из Белоруссии.





Александр Лукашенко сдержал обещание, данное во время тренировки «Динамо», и приехал на первый матч серии с «Ак Барсом»

Минск встретил холодной и пасмурной погодой. Такой низкой температуры в апреле в городе не чувствовалось давно – признавались местные. Однако поводов для печали у минчан не было точно. Большой хоккей в городе – это праздник для всех жителей. Тем более когда команда идет к своему лучшему сезону в истории КХЛ.

При входе на территорию «Минск-Арены» журналистов ожидал серьезный досмотр. Все дело в том, что вчера на матч ожидался приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава страны традиционно посещает дебютные игры «зубров» в каждом из раундов. Так было во время серии с московским «Динамо». Пообещал быть лично на стадионе Лукашенко и на первой встрече с «Ак Барсом».

Осмотр в определенном смысле напоминал проход таможенной границы. У кого-то помимо аккредитации просили паспорт. Кому-то охрана задавала дополнительные вопросы при досмотре, а кого-то вовсе просили объяснить значение рисунка на худи. Да, даже такие мелочи важны, когда приезжает на матч первое лицо страны.

К слову, когда Александра Лукашенко впервые показали на кубе «Минск-Арены» в первом периоде, стадион взорвался аплодисментами. Своего президента белорусы любят и не стесняются об этом говорить открыто.

Вместе с Лукашенко игру посетил его знаменитый питомец – шпиц Умка, которого Александр Григорьевич довольно часто берет на важные мероприятия. А что, животным тоже необходимо разнообразие в жизни, не только же дома сидеть.

Правда, во время матча несколько телевизионных камер запечатлели Умку засыпающим, и понять его можно, ведь хоккей был вчера от команд прагматичным, тактическим, с небольшим количеством заброшенных шайб.

«У Казани тонус был получше, они выглядели более по-боевому»

Главное, что вчера удалось «Ак Барсу», – сдержать атакующий натиск «Динамо». Ничего не получилось у первой тройки минчан с Энэсом, Пинчуком и Лиможем. Остальные звенья также не давали достаточного конструктива в атаке.

Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов от злости искусал не один фломастер и выпил, возможно, всю воду, которая у него была в наличии на тренерском мостике. Наставник «Динамо» переживал и понимал важность победы в дебютной игре серии, еще и на глазах у президента Белоруссии.

«У Казани тонус был получше, они выглядели более по-боевому. Мы на один день закончили раньше – был выходной. Все рядом, но нам нужно немного перестроиться. «Ак Барс» был чуть побыстрее на коротких отрезках. Наше нападение сегодня сыграло на голову ниже. Мы сказали ребятам: это другой соперник.

Сегодня не оправдала ожидания первая тройка. Сэм Энэс был не свой, Лима (Алекс Лимож). Пиня старался, но играл по-другому. Нам нужно сыграть по-другому. Давайте сошлемся на большой перерыв, но мы играем чуть с другой командой, которая умеет терпеть», – говорил после матча Квартальнов.

«Ак Барс» вынудил «Динамо» играть по своим правилам

В определенном смысле можно сказать, что хоккеисты «Динамо» чуть перегорели в стартовом матче с «Ак Барсом». Минчане в первом раунде легко и играючи прошли московское «Динамо». Особенно ярко у «зубров» получалось играть именно в домашних матчах.

«Ак Барс» в свою очередь нейтрализовал все козыри минчан, сумел дать хороший прессинг в средней зоне, линия обороны заблокировала почти три десятка бросков. Казанцы вынудили «Динамо» чуть замедлить свой хоккей, умерили пыл энергичных форвардов хозяев и заставили играть по своим правилам.

«Мы готовились к игре, в целом удалось воплотить компоненты, которые разбирали. Поэтому сыграли хорошо», – резюмировал матч Анвар Гатиятулин.

Галимов копирует модель поведения на льду Максима Комтуа из московского «Динамо»?

В любопытном амплуа во вчерашнем матче показал себя нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. Еще по ходу серии с «Трактором» форвард то и дело «залезал под кожу» игрокам челябинской команды, дестабилизируя их психологическое состояние. Можно вспомнить его стычки с Телегиным или Светлаковым.

Однако вчера Артем выбрал себе игрока команды-противника калибра крупнее. Во втором периоде конфликт у нападающего «Ак Барса» возник с Сэмом Энэсом.

В потасовке хоккеист минчан будто бы даже предлагал Галимову подраться, но как только Энэс задел Артема, форвард казанцев упал на лед, вызвав негодование «Минск-Арены». Хотя упрекнуть по-хоккейному Галимова точно нельзя – удаление американца на себе он заработал легитимно.

Примерно в такой же манере в прошлогоднем плей-офф Кубка Гагарина выступал нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа, намеренно провоцировавший соперников своим неоднозначным поведением на льду. Галимов вчера тоже постоянно «залезал под кожу» лидерам «Динамо», и получалось у него это неплохо.

«Это в первую очередь хоккей, на льду всегда происходят единоборства, никто не хочет уступать. Тем более в плей-офф, здесь эмоции накаляются. Ничего выходящего за рамки не было», – сказал Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Кто на свете всех сильней? Пустозеров Алексей!»

Главным героем в составе «Ак Барса» вчера стал, безусловно, нападающий Алексей Пустозеров, оформивший дубль. Как-то так получается, что форвард постоянно забивает первые шайбы «Ак Барса» в стартовых играх раундов. В прошлогоднем плей-офф Пустозеров забил первым среди казанских хоккеистов «Автомобилисту». Первую шайбу «Ак Барса» в серии с «Трактором» тоже оформил Алексей. И вчера именно результативные действия Пустозерова огорчили «Минск-Арену».

Первый гол нападающий забил во втором периоде, воспользовавшись ошибкой «Динамо» на пересменке. Убежав один на один, Пустозеров отлично бросил в дальний угол ворот Зака Фукале. Вторая же шайба Алексея была забита в пустые ворота в концовке третьего периода. Минчан хватило лишь на один ответ в формате шесть на пять. В составе хозяев отличился нападающий Вадим Мороз.

После матча из раздевалки «Ак Барса» слышалась безудержная радость. Минчанам отдавали предпочтения практически все эксперты в серии с казанцами. А «Ак Барс» сумел ужалить больно «Динамо» уже в стартовой игре.

Казанские хоккеисты бились на льду, позволяли себе играть гибко и, что самое главное, – радовались за успехи друг друга, заряжая вот такие необычные речевки:

«Кто на свете всех сильней? Пустозеров Алексей! Кто на свете всех умней? Пустозеров Алексей! Кто на свете всех милей? Пустозеров Алексей», – особенно громко кричали в раздевалке Никита Лямкин с Никитой Дыняком после окончания речи Анвара Гатияулина.