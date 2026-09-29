Провал Буше и ренессанс Ларионова: главные разочарование и прорыв сентября в КХЛ

Старт сезона КХЛ перевернул предсезонные расклады: «Авангард» из фаворита Востока превратился в главный провал месяца из-за «адского» лазарета с девятью травмированными лидерами, а СКА Игоря Ларионова наперекор скепсису выдал мощный взлет с 7 победами в 8 матчах. О причинах кризиса омичей и прорыве Питера — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hawk.ru

«Адский» лазарет Буше: а не следствие ли это тактики Ги в плей-офф?

Провал сентября однозначно осел в Западной Сибири, а именно в Омске. «Авангард» стартовал ужасно, и пока говорить о третьем, победоносном сезоне Ги Буше, который ему прочили, не то что преждевременно, а смешно. Команда еще весной была основным фаворитом на Кубок Гагарина, летом на фоне мощных трансферов только укрепила свой статус главного претендента на трофей уже в сезоне нынешнем, а сейчас уныло балансирует на грани кубковой восьмерки, занимая лишь седьмое место в Восточной конференции. А накануне получила очередной разгром этого сезона – от «Металлурга» (5:1), окончательно подтвердив свою беспомощность перед топами на старте сезона.

Понятно, что причины объективны: больничный лист омичей начал заполняться с пугающей быстротой, и уже к концу сентября команда лишилась сразу девяти (!) хоккеистов основного состава, а большинство из них выйдут на лед еще не скоро.

Ситуацию в команде канадский наставник Омска Ги Буше после болезненного поражения от «Торпедо» (1:5) откровенно назвал «адской», и с ним трудно не согласиться. Проблема Омска не столько в количестве потерь, сколько в том, что уровень оставшихся ну вообще несопоставим с теми, кто выбыл. Вне игры оказались системообразующие хоккеисты — как в равных составах, так и в спецбригадах большинства и меньшинства. В лазарете «Авангарда» были топовые российские форварды и безоговорочные лидеры оборонительной линии.

Список потерь читается как мартиролог чемпионских амбиций. Самый болезненный удар пришелся по центральной оси и защитной линии. Звездный новичок Майкл Маклауд выбыл как минимум до ноября. Без капитана Дамира Шарипзянова, который восстанавливался после операции на руке, оборона «Авангарда» серьезно проседала. Благо Дамир почти восстановился, и это должно стать первым шагом к возрождению «Авангарда».

Очевидно, что закрыть потери внутренними резервами без проседания качества невозможно. Да, отдельные эксперты в своей излюбленной манере «брюзжат» о том, что Ги Буше так и не дает достаточно времени молодежи, чтобы на старте сезона помочь им получить практику, но достойно заменить лидеров «пацанами» — это из области фантастики.

«Тренер „Авангарда“ Буше после авторского поражения в полуфинале плей-офф прошлого сезона ровным счетом ничего не поменял. Всё та же ставка на легионеров, всё тот же нуль внимания воспитанникам из омской вертикали, всё то же кручение двух-трех звеньев. О какой перспективе „Авангарда“ можно говорить, если Ливо и Потуральски играют по 20–25 минут — и все в мыле, а омская молодежь сидит холодной? И это в самом начале сезона, когда есть время для экспериментов и когда на травме группа лидеров команды. Дело идет к тому, что в плей-офф Омск вновь будет загнанной лошадью. И в лучшем случае покажет фирменный для Буше результат — вылет в полуфинале», — рассуждает Владимир Плющев для Russia-Hockey.

Но согласитесь, когда у тебя выпадает вся центральная ось и ключевые защитники, ломается сам баланс игры в формате «пять на пять», рассыпаются спецбригады, а давление на оставшихся лидеров максимальное.

И вот тут-то возникают серьезные вопросы к самому «Авангарду» и его тренерскому штабу. Мы прекрасно помним, в какой манере играл весь плей-офф Ги Буше, который буквально отыграл все матчи одними и теми же хоккеистами, загоняв их до предела. И есть все подозрения, что повальная эпидемия травм — это продолжение и следствие тех ошибок. Ну не может такого быть, чтобы в одной команде разом «сломались» практически все лидеры по абсолютно разным причинам.

Кто выбыл и почему это катастрофа?

Пожалуй, самым мощным ударом для Буше стала травма Маклауда, полученная еще 7 сентября. По сути, это мозговой центр первого звена, способный стягивать на себя внимание и диктовать розыгрыш в чужой зоне. Без него скорость принятия решений и общее качество комбинационной игры омичей просели. Ждать возвращения придется до ноября.

Болезненно сказывается и отсутствие Седрика Пакетта, который слег с серьезными проблемами со спиной, а также Николая Прохоркина, восстанавливающегося после тяжелого перелома. Возвращение обоих форвардов ожидается лишь на стыке сентября и октября. До этого момента тренерский штаб вынужден экстренно латать дыры в составе, используя крайних нападающих на непрофильных для них позициях или бросая в бой необстрелянную молодежь из системы клуба. Выбывание трех топ-центров полностью «заруинило» систему позиционных атак Омска, что можно было отчетливо заметить в матче с «Металлургом». Крайки просто больше не получают своевременные передачи в темп, катастрофически упал процент выигранных вбрасываний, а следовательно, команда теряет драгоценное время владения шайбой.

Ситуацию усугубляют и потери на флангах. Александр Волков, проходящий длительную реабилитацию после хирургического вмешательства (возвращение намечено на начало октября), и Наиль Якупов, сроки восстановления которого после свежей травмы оцениваются примерно в полторы недели, лишили «ястребов» агрессии впереди. Якупов всегда славился умением создать голевой момент из ничего за счет индивидуального мастерства и кистевого броска, а Волков выполнял огромный объем черновой работы, выцарапывая шайбы у бортов. Вдобавок ко всему, сложная травма Павла Леуки, потребовавшая операции в клинике Германии, сузила возможности для ротации в нижних звеньях. В результате атакующая линия «Авангарда» стала выглядеть максимально прямой, беззубой и легкочитаемой.

Но если в линии нападения тренерский штаб еще может попытаться нивелировать потери за счет запредельной самоотдачи, постоянного высокого прессинга и максимального упрощения тактического рисунка, то в линии обороны отсутствие ключевых исполнителей фатально отражается на надежности всей оборонительной системы. Самой ощутимой и невосполнимой потерей стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Защитник, который по праву считается сердцем омской обороны, главным специалистом КХЛ по самоотверженному блокированию чужих бросков и важнейшим элементом при игре в меньшинстве, восстанавливается после операции на руке. По оптимистичным прогнозам медицинского штаба, его полноценное возвращение в строй состоится не раньше середины или конца октября. Шарипзянов — это железобетонный стержень, элитный «домосед», привыкший проводить на льду по 22–25 минут за каждый матч. Без своего ментального вожака защитная линия омичей потеряла не только в игровой монолитности, но и в психологической устойчивости.

Проблемы в собственной зоне обостряются и длительным отсутствием Семёна Чистякова, чьи точные сроки возвращения клубная пресс-служба пока не рискует называть. Чистяков всегда обладал катанием, высокой мобильностью и, что самое важное, умением отдать зрячий, качественный первый пас под чужую синюю линию. Быстрый выход из-под плотного прессинга — залог успеха в переходных фазах. Без Чистякова этот выход часто превращается в панический выброс шайбы по стеклу, что ведет к невынужденным пробросам, потерям и осадам ворот омичей.

Не стоит сбрасывать со счетов и канадского новичка Максима Лажуа, который получил обидную травму еще на стадии предсезонной подготовки. В сухом остатке «Авангард» лишился сразу трех ключевых защитников, которые в нормальной ситуации составляли бы каркас топ-4. Оставшимся защитникам приходится работать «за себя и того парня», что неизбежно приводит к проигранной силовой борьбе на собственном пятачке, недопустимым позиционным просчетам и удалениям от бессилия.

Ну а вишенкой на торте стало недавнее сотрясение мозга Никиты Серебрякова, который, похоже, выбыл надолго. В матче с «Торпедо» 22 сентября в середине третьего периода голкипер выбежал из ворот и выбил шайбу из-под нападающего Майкла Веккьоне, форвард соперника, пытаясь перепрыгнуть вратаря, ударил его коленом в область головы и шеи. По словам Буше, сроки восстановления могут занять от одной недели до трех месяцев .

Да, вторая половина сезона куда важнее, и нет никаких сомнений, что после возвращения всех «подбитых» лидеров «Авангард» обязательно вернется на свои привычные позиции, а в Кубке Гагарина будет одной из главных сил, но нервы болельщиков в первой половине сезона точно никто не вернет.

Ларионов-младший уже не такая и проблема? Профессор раскрылся ко второму сезону?

Зеркальная ситуация получилась на другой географической точке КХЛ — в Санкт-Петербурге, где на старте никто от команды Игоря Ларионова ничего хорошего не ждал. Однако к этому дню СКА плотно осел в верхушке Западной конференции и общей таблицы, выиграв в семи матчах из восьми на старте сезона. Сегодня питерцев ждет «армейское» дерби с ЦСКА, что и должно дать ответы, насколько Профессору удалось сколотить действительно стабильную силу.

Стоит ли напоминать, что лето в Питере проходило в атмосфере сдержанного недоверия? После неудачного предыдущего сезона, в котором СКА не смог оправдать высоких ожиданий, решение руководства оставить Игоря Ларионова на посту главного тренера вызывало немало вопросов у экспертов. Скептики указывали на то, что комбинационный стиль Профессора не приносит стабильного результата в КХЛ, а ряд прошлых селекционных решений так себя и не оправдал. Чего стоит только Рокко Гримальди с зарплатой в 92 миллиона рублей за сезон и провальной игрой на льду.

Масла в огонь всеобщего недовольства подлила и весьма неоднозначная кадровая политика уже этого лета. Шквал возмущения спровоцировало известие о подписании нового контракта с сыном наставника — Игорем Ларионовым-младшим. Журналисты открыто заговорили о банальном «кумовстве». Тот факт, что игроку была назначена смешная по меркам лиги зарплата в 300 тысяч рублей в месяц, то есть минимально допустимый оклад в КХЛ, ситуацию не спас, а лишь усилил ощущение фарса.

Однако с первых игр СКА ропот явно поутих. Армейцы выдали феноменальный старт, заставив скептиков забирать слова обратно. К концу месяца петербуржцы проиграли лишь одну игру «Спартаку» (1:3). Подопечные Ларионова буквально сметали оборону соперников, демонстрируя невероятную результативность. Что еще важнее, армейцы много и классно забивают: в активе петербуржцев значатся победы над «Шанхайскими Драконами» (7:2), челябинским «Трактором» (4:3) и астанинским «Барысом» (5:3). Уже 29 заброшенных шайб записали на свой счет питерцы в восьми проведенных играх.

Главным козырем тренера и лучшим ответом на претензии по поводу неработающих трансферов стало появление проверенных бойцов. Тот же Николай Голдобин идеально вписался в обновленные атакующие схемы и к концу сентября единолично возглавил гонку бомбардиров всей лиги. Нападающий набрал отличные 13 очков (1 гол и 12 результативных передач) всего за восемь игр. На старте сезона классно показывают себя опытный Сергей Плотников и вернувшийся в Санкт-Петербург по просьбе Профессора Василий Глотов. Оба стабильно забрасывают важнейшие шайбы в ключевые моменты. Внезапно удачный сентябрь полностью перевернул информационный фон вокруг команды, так что разговоры о самодурстве и «родственных связях» в клубе значительно затихли.

Теперь главный вопрос — насколько этого хода хватит Игорю Ларионову? В «Торпедо» его романтический хоккей тоже шел по регулярке довольно мягко и даже позволял пройти первый раунд, но чем дальше, тем менее жизнеспособным казался этот стиль. В Питере у него совсем другие ресурсы и материал, так что это должно стать одним из главных сценариев сезона, за которым нужно проследить особенно. Начнем с сегодняшнего поединка с ЦСКА.