Токио не простил ошибок: Петросян снова не справилась с ультра-си и стала седьмой, Горбачева не выдержала давления в произвольной и финишировала пятой, Дикиджи не пробился в финал, Гуменник провел единственный этап Гран-при ISU. Кто же в итоге выступит в финале Гран-при ISU? Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».





Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Аделия Петросян и Инна Гончаренко

Коллаж: Ирина Донова/«Татар-информ»; фото: fsrussia.ru, скриншот с трансляции ISU

Дебют мечты превратился в кошмар: почему Токио стал худшим этапом для россиянок

Фигуристка Аделия Петросян приехала в Токио после шестого места на Skate America — и с надеждой, что присутствие тренера Инны Гончаренко рядом поможет стабилизировать прыжки. Не помогло. Уже в короткой программа пошла не по плану: перекрученный тройной лутц, потеря уровней на вращениях, худший результат во взрослой карьере — 65,28 балла и восьмое место. В произвольной Петросян пошла на квад-тулуп, докрутила его, но не устояла на приземлении. Следом упала с тройного сальхова. Технически она осталась третьей среди всех участниц, но компоненты — 57 баллов — оказались почти на дне. Сумма 186,90 и седьмое место.

Аделия Петросян и Инна Гончаренко Фото: ISU

Цифры красноречивее любых слов: Олимпиада-2026 — 214,53, балла, Батуми — 204,16, Skate America — 198,03, Токио — 186,90. Динамика неумолимо идет вниз, а не вверх. В Токио Петросян сознательно пошла на риск, хотя квад-тулуп уже подводил ее и на Олимпиаде в Милане, и на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. На сей раз она докрутила все четыре оборота, но в воздухе ее повело назад, и на приземлении она не устояла — за элемент начислили лишь половину базовой стоимости, 4,75 балла.

После провальной короткой (восьмое место) давление было колоссальным, и сама фигуристка признавалась в микст-зоне: «Не понимаю, почему я не могу себя сама наконец настроить». Часть ошибок логично списать на нехватку международного опыта.

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова призвала дать время: смена тренера, постолимпийский сезон, проблемы со спиной — все наложилось сразу.

«Аделии просто надо дать время, это постолимпийский сезон. Плюс смена тренера - нужна притирка. Если смотреть на нее, мне кажется, она заряжена, понятно, что сложный период был. Она потихоньку из него выходит. Ей нужна была эта смена обстановки. У нее очень хорошие программы, угадали с постановщиками. Аделия в этом сезоне другая, она уже взрослая девушка», – сказала она ТАСС.

Алина Горбачева подошла к произвольной программе на третьем промежуточном месте после короткой, уступая лидерам минимально. Дебют во взрослой серии Гран-при, сломанные за пять дней до вылета ботинки, пропущенный из-за операции сезон — все это осталось позади, пока в короткой она каталась чисто и держалась в топ-3. Но в произвольной нервы сдали: падение на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, касание рукой льда в секвенции, потеря равновесия при переходе в твизл. После проката Горбачева едва сдерживала слезы. Итог — 193,87 балла и пятое место, в шести баллах от бронзы.

Алина Горбачева Фото: ISU

Горбачева после произвольной программы призналась, что ей тяжело оценивать собственное выступление: фигуристка разочарована прокатом, несмотря на хорошую готовность на тренировках, и связывает ошибки с волнением. Особенно обидно, по ее словам, что она растеряла много баллов.

Реакция фигуристки на баллы в произвольной программе Фото: ISU

«Мне сейчас сложно оценить обе программы и свои чувства в целом, потому что я очень разочарована своей произвольной программой. На тренировках я каталась довольно хорошо, поэтому, вероятно, не смогла справиться с волнением. Особенно обидно, что я чувствую, что потеряла очень много баллов», — приводит слова Горбачевой Golden Skate в соцсети X.

Русский американец переписал историю: Малинин побил мировой рекорд в Токио

У мужчин ситуация не лучше. Владислав Дикиджи, сенсационно выигравший челленджер в Токио и ставший вторым в Шэньчжэне, имел реальные шансы на финал Гран-при: первое или второе место в Японии гарантировало путевку. Но уже короткая программа похоронила эти надежды. Каскад четверной лутц — тройной тулуп получился, а дальше — степ-аут на четверном сальхове и падение на тройном акселе. 85,46 балла и девятое место после первого дня.

В произвольной Дикиджи боролся, но ошибки на четверных флипе и сальхове, двойной тулуп вместо тройного в каскаде — и итоговое седьмое место. Сам фигурист сослался на плохое самочувствие: температура, горло, проблемы со сном. Петр Гуменник, для которого этот этап был единственным в серии, шел шестым после короткой (90,60) и остался шестым по итогам турнира. Шансов на финал у него не было изначально — приглашение только на один этап автоматически лишало такой возможности.

Илья Малинин в Токио не просто выиграл этап — он переписал мировой рекорд по технике в короткой программе. Американец с российскими корнями исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, а все непрыжковые элементы довел до четвертого уровня. Техническая оценка — 68,40 балла, новое высшее достижение в истории. В произвольной Малинин добавил еще 190,50 балла, подтвердив класс.

Илья Малинин Фото: isu-skating.com

Показательно, что даже плохое самочувствие не сбило его с курса. Перед прокатом в произвольной фигурист признался: «Меня немного мутило, кружилась голова». Вместо погони за идеалом он сознательно сместил фокус на то, чтобы справиться с недомоганием и не наделать ошибок, — и это сработало. К токийскому этапу Малинин подходил уже в статусе одного из лидеров мирового фигурного катания: осенью он выиграл Skate America 2026, и Япония стала логичным продолжением его победной серии. О конкуренции с американцем в нынешнем состоянии российской мужской сборной говорить пока не приходится.

Одна Трусова в финале и новая попытка Петросян: расклад на декабрь

Финал Гран-при ISU пройдет с 10 по 13 декабря в Китае. Из российских фигуристов в нем выступит только Александра Трусова (Игнатова): ни Дикиджи, ни Петросян путевку получить не удалось. В мужском одиночном составе за награды поборются Малинин, Юма Кагияма, Сюн Сато, Адам Сяо Хим Фа, Михаил Шайдоров и Даниэль Грассль.

А уже 17 декабря стартует чемпионат России — и именно там мы снова увидим Аделию Петросян. Трехкратная чемпионка страны будет защищать титул и, возможно, пытаться найти ту себя, которая при Этери Тутберидзе штамповала квады и не думала о падениях на тройных. Пока же уход от Тутберидзе не принес Петросян ничего, что можно было бы назвать спортивным приобретением.

Александра Игнатова, Мао Симада, Анна Фролова Фото: соцсети Игнатовой

Время еще есть, но его становится все меньше. Впрочем, попасть на пьедестал и Александре будет непросто, хотя соперниц всего пять: японки Ами Накаи, Мао Симада и Монэ Тиба, а также Нина Петрыкина из Эстонии и Анастасия Губанова из Грузии. Две японские фигуристки, как и Трусова, владеют элементами ультра-си, остальные конкурентки могут обыграть Сашу за счет компонентов. Но она будет бороться.