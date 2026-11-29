Провал без Тутберидзе и слезы Горбачевой: почему прокат в Токио худший в сезоне
Неудачи Петросян, дебют Горбачевой, мировой рекорд Малинина: чем запомнился этап ISU в Японии
Токио не простил ошибок: Петросян снова не справилась с ультра-си и стала седьмой, Горбачева не выдержала давления в произвольной и финишировала пятой, Дикиджи не пробился в финал, Гуменник провел единственный этап Гран-при ISU. Кто же в итоге выступит в финале Гран-при ISU? Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».
Дебют мечты превратился в кошмар: почему Токио стал худшим этапом для россиянок
Фигуристка Аделия Петросян приехала в Токио после шестого места на Skate America — и с надеждой, что присутствие тренера Инны Гончаренко рядом поможет стабилизировать прыжки. Не помогло. Уже в короткой программа пошла не по плану: перекрученный тройной лутц, потеря уровней на вращениях, худший результат во взрослой карьере — 65,28 балла и восьмое место. В произвольной Петросян пошла на квад-тулуп, докрутила его, но не устояла на приземлении. Следом упала с тройного сальхова. Технически она осталась третьей среди всех участниц, но компоненты — 57 баллов — оказались почти на дне. Сумма 186,90 и седьмое место.
Цифры красноречивее любых слов: Олимпиада-2026 — 214,53, балла, Батуми — 204,16, Skate America — 198,03, Токио — 186,90. Динамика неумолимо идет вниз, а не вверх. В Токио Петросян сознательно пошла на риск, хотя квад-тулуп уже подводил ее и на Олимпиаде в Милане, и на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. На сей раз она докрутила все четыре оборота, но в воздухе ее повело назад, и на приземлении она не устояла — за элемент начислили лишь половину базовой стоимости, 4,75 балла.
После провальной короткой (восьмое место) давление было колоссальным, и сама фигуристка признавалась в микст-зоне: «Не понимаю, почему я не могу себя сама наконец настроить». Часть ошибок логично списать на нехватку международного опыта.
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«Аделии просто надо дать время, это постолимпийский сезон. Плюс смена тренера - нужна притирка. Если смотреть на нее, мне кажется, она заряжена, понятно, что сложный период был. Она потихоньку из него выходит. Ей нужна была эта смена обстановки. У нее очень хорошие программы, угадали с постановщиками. Аделия в этом сезоне другая, она уже взрослая девушка», – сказала она ТАСС.
Алина Горбачева подошла к произвольной программе на третьем промежуточном месте после короткой, уступая лидерам минимально. Дебют во взрослой серии Гран-при, сломанные за пять дней до вылета ботинки, пропущенный из-за операции сезон — все это осталось позади, пока в короткой она каталась чисто и держалась в топ-3. Но в произвольной нервы сдали: падение на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, касание рукой льда в секвенции, потеря равновесия при переходе в твизл. После проката Горбачева едва сдерживала слезы. Итог — 193,87 балла и пятое место, в шести баллах от бронзы.
Горбачева после произвольной программы призналась, что ей тяжело оценивать собственное выступление: фигуристка разочарована прокатом, несмотря на хорошую готовность на тренировках, и связывает ошибки с волнением. Особенно обидно, по ее словам, что она растеряла много баллов.
«Мне сейчас сложно оценить обе программы и свои чувства в целом, потому что я очень разочарована своей произвольной программой. На тренировках я каталась довольно хорошо, поэтому, вероятно, не смогла справиться с волнением. Особенно обидно, что я чувствую, что потеряла очень много баллов», — приводит слова Горбачевой Golden Skate в соцсети X.
Русский американец переписал историю: Малинин побил мировой рекорд в Токио
У мужчин ситуация не лучше. Владислав Дикиджи, сенсационно выигравший челленджер в Токио и ставший вторым в Шэньчжэне, имел реальные шансы на финал Гран-при: первое или второе место в Японии гарантировало путевку. Но уже короткая программа похоронила эти надежды. Каскад четверной лутц — тройной тулуп получился, а дальше — степ-аут на четверном сальхове и падение на тройном акселе. 85,46 балла и девятое место после первого дня.
В произвольной Дикиджи боролся, но ошибки на четверных флипе и сальхове, двойной тулуп вместо тройного в каскаде — и итоговое седьмое место. Сам фигурист сослался на плохое самочувствие: температура, горло, проблемы со сном. Петр Гуменник, для которого этот этап был единственным в серии, шел шестым после короткой (90,60) и остался шестым по итогам турнира. Шансов на финал у него не было изначально — приглашение только на один этап автоматически лишало такой возможности.
Илья Малинин в Токио не просто выиграл этап — он переписал мировой рекорд по технике в короткой программе. Американец с российскими корнями исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, а все непрыжковые элементы довел до четвертого уровня. Техническая оценка — 68,40 балла, новое высшее достижение в истории. В произвольной Малинин добавил еще 190,50 балла, подтвердив класс.
Показательно, что даже плохое самочувствие не сбило его с курса. Перед прокатом в произвольной фигурист признался: «Меня немного мутило, кружилась голова». Вместо погони за идеалом он сознательно сместил фокус на то, чтобы справиться с недомоганием и не наделать ошибок, — и это сработало. К токийскому этапу Малинин подходил уже в статусе одного из лидеров мирового фигурного катания: осенью он выиграл Skate America 2026, и Япония стала логичным продолжением его победной серии. О конкуренции с американцем в нынешнем состоянии российской мужской сборной говорить пока не приходится.
Одна Трусова в финале и новая попытка Петросян: расклад на декабрь
Финал Гран-при ISU пройдет с 10 по 13 декабря в Китае. Из российских фигуристов в нем выступит только Александра Трусова (Игнатова): ни Дикиджи, ни Петросян путевку получить не удалось. В мужском одиночном составе за награды поборются Малинин, Юма Кагияма, Сюн Сато, Адам Сяо Хим Фа, Михаил Шайдоров и Даниэль Грассль.
А уже 17 декабря стартует чемпионат России — и именно там мы снова увидим Аделию Петросян. Трехкратная чемпионка страны будет защищать титул и, возможно, пытаться найти ту себя, которая при Этери Тутберидзе штамповала квады и не думала о падениях на тройных. Пока же уход от Тутберидзе не принес Петросян ничего, что можно было бы назвать спортивным приобретением.
Время еще есть, но его становится все меньше. Впрочем, попасть на пьедестал и Александре будет непросто, хотя соперниц всего пять: японки Ами Накаи, Мао Симада и Монэ Тиба, а также Нина Петрыкина из Эстонии и Анастасия Губанова из Грузии. Две японские фигуристки, как и Трусова, владеют элементами ультра-си, остальные конкурентки могут обыграть Сашу за счет компонентов. Но она будет бороться.