Провал Алекно в полуфинале плей-офф: питерский «Зенит» делает шаг назад

Наставник «Зенита-СПб» Владимир Алекно пока не может добиться наивысших результатов в Суперлиге со своей командой. Питерцы выбыли из борьбы за финал и сыграют за третье место в плей-офф. Значит ли это, что время звездного тренера на исходе и не видать ему больше золотых медалей чемпионата - в материале «ТИ-Спорта».





Подопечные Владимира Алекно деградировали по сравнению с прошлым сезоном, вылетев из полуфинала розыгрыша плей-офф

«Зенит-СПб» вылетел из полуфинала плей-офф, потерпев поражение в трех из четырех матчей от московского «Динамо». В текущем розыгрыше подопечные Владимира Алекно будут бороться за бронзу. Уместно сказать, что петербуржцы, по сравнению с предыдущим сезоном, когда они стали серебряными призерами, деградировали.

По итогам прошлогоднего розыгрыша команда Владимира Алекно сыграла в финале с «зенитовцами» из Казани Алексея Вербова. Наиболее эпичным выдался второй поединок между оппонентами, когда встреча завершилась пятисетовым противостоянием в пользу татарстанцев (3:2). Понятно, что тогда казанская команда была на голову сильнее своего соперника и обошла его в финальной серии - 3-0.

Сезон-2025/26 в рамках регулярного чемпионата петербуржцы завершили на втором месте после казанцев. Предполагалось, что в финале любители волейбола снова смогут понаблюдать за одним из принципиальных противостояний Суперлиги, за битвой двух «Зенитов», и наставника и ученика – Алекно-Вербова. Но в противостоянии 1/2 –финала «Зенит-СПб» - «Динамо», победу одержали вторые. Впрочем, Вербов и Алекно еще могут встретиться – в «финале неудачников» – в серии за бронзу. В Казани скоро пятый матч полуфинальной серии против «Локо».

«Динамо» же завершило предварительный этап на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги. При этом в рамках очного противостояния в «регулярке» Зенит дважды обыгрывал «Динамо» на выезде (3:1) и дома (3:0).

Руководство петербуржцев потратило немало денег на трансферы, а вложения не окупились

Примерно схожий по аналогии сценарий готовы были увидеть болельщики Санкт-Петербурга в полуфинале плей-офф. Казалось, все силы питерцев должны были быть брошены на самые важные игры в сезоне, но где-то Владимир Алекно просчитался. После второго поражения в ½-финала серии плей-офф от «Динамо» (1:3) наставник «Зенита-СПб» довольно односложно и в негативном ключе охарактеризовал игру своей команды.

«Комментировать особо нечего. Ничего не получилось – ни волейбола, ни характера, ничего…» - приводит слова Алекно сайт волейбольной Суперлиги.

Вероятно, таким образом, главный тренер «Зенита-СПб» хотел завести своих подопечных на оставшийся решающий поединок, а возможно этим все только ухудшил и метод кнута питерским «зенитовцам» не особо подходит. Ведь заключительная встреча после этого сложилась еще хуже. «Зенит» всухую уступил «Динамо» (3:0), притом у себя дома в Санкт-Петербурге и ничего не смог противопоставить своему сопернику в том матче.

И если в прошлом году в первый сезон в питерском «Зените» Владимир Алекно принял уже сформированный коллектив, то в нынешнем – в комплектации команды наставник принимал непосредственное участие. Обиднее всего поэтому, пожалуй, руководству одного из самых богатых клубов Суперлиги. На старте текущего чемпионата было потрачено немало сил и денег…

Бабкевич и Гребенников больше не опасны своим оппонентам

В Санкт-Петербурге приобрели двоих доигровщиков 22-летнего Максима Бочарова из красноярского «Енисея» и 27-летнего Романа Пакшина из кемеровского «Кузбасса», а также 26-летнего центрального блокирующего новоуренгойского «Факела» Виталия Дикарева. Каково осознавать, что команда с более серьезным составом по сравнению с прошлым годом, в нынешнем – не прошла даже в финал?

Самой слабой в противостоянии с «Динамо» в составе петербуржцев оказалась именно линия доигровщиков с участием Пакшина и Бочарова, а также в лице Марлона Янта и Станислава Динейкина. Последняя пара выглядела в сезоне весьма нестабильно. А пришедшие на замену новички в плей-офф не смогли продемонстрировать свой высокий уровень как в предыдущих клубах, - оба игрока ушли в минус по полезности.

Плюс ко всему, стиль игры так называемых «тащеров» «Зенита» - Жени Гребенниикова и Владислава Бабкевича, давно изучен. Соперники научились против них играть. После одного из поединков это отметил центральный блокирующий «Динамо» Илья Власов.

«Команда «Зенит» специфическая. Там есть такая легенда, как Женя Гребенников, который абсолютно не даёт упасть мячу. Моё уважение к нему безгранично. И есть Влад Бабкевич – основная их ударная сила. Он атакует больше половины мячей, но мы тоже ребята непростые – высокие, прыгучие. Где-то его цепляли, доставали в защите. Поэтому его приостановили. Вот эти два человека у них лидеры на площадке, – приводит слова Власова пресс-служба московского клуба.

Время Алекно блистать в Суперлиге уже прошло?

Если говорить в целом о серии между «Зенитом» и «Динамо», то окончательно петербуржцы посыпались именно в двух последних матчах. Первая встреча закончилась непростым пятисетовым противостоянием в пользу москвичей (3:2). Тогда наставник питерцев заявил, что его сопернику возможно в этот день повезло больше.

Во второй встрече преимущество осталось за «Зенитом» (3:1). При этом Владимир Алекно важность победы выделять не стал, понимая, что перед ним соперник, который знает, как побеждать. И лишь похвалил своих подопечных за проявленный характер.

В двух заключительных поединках у себя дома в Москве давление «Динамо» было подавляющим. Команда Константина Брянского раздавила подопечных Владимира Алекно в атаке, притом как с позитивного, так и негативного приемов.

Несмотря на все усилия, второй сезон подряд Владимиру Алекно не удается сколотить такую команду чемпионов в Санкт-Петербурге, как у него была с казанским «Зенитом» в свое время. Значит ли это, что звездному волейбольному тренеру нужно чуть больше времени для достижения результата?