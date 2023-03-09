Протрезвев и поняв, что может лишиться имущества, житель РТ оплатил штраф за пьяную езду

Накануне в Альметьевске судебные приставы прошлись по 45 адресам должников, не оплачивающих штрафы за нетрезвое вождение, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Многие оказались дома. В результате на имущество 4 должников были наложены аресты, в том числе и на машину. Двое оплатили штрафы на месте. Но были и те, кто наотрез отказался платить.

Один из должников встретил приставов вновь пьяным. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду и был лишен водительских прав. Тогда судебные приставы арестовали имущество, которое было в квартире мужчины, и пояснили последствия неуплаты долга.

«На следующий день, уже трезво взвесив произошедшее, гражданин оплатил долг и представил квитанцию. Арест с его имущества судебные приставы сняли», – пояснили в пресс-службе управления.