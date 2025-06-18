Прототип беженки с Востока: легендарный Теодорос Терзопулос сыграл в Казани трагедию «Ио»

На Международном театральном фестивале «Науруз» прошел первый показ спектакля «Ио» от греческого Театра АТТИС с известным режиссером Теодоросом Терзопулосом в одной из ролей. Как трансформировался известный мифологический сюжет Древней Греции – в репортаже «Татар-информа».





Показ спектакля «Ио» греческого Театра АТТИС стал апогеем XVII Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Двое в полумраке

В полумраке небольшого зала на сцене-арене всего двое. Немолодая женщина в черной, уставшей от времени и длинного пути одежде стоит босая на черном песке, будто вырезанная из пространства какого-то события. Фрагмент ее существования сконцентрирован на сцене в небольшом прямоугольнике, в котором она остается на протяжении всего спектакля. Напротив нее – немолодой мужчина. Сидя, он время от времени включается в повествование, вступает в диалог с женщиной или начинает негромко петь.

Зритель это замечает не сразу, но круг сцены очень медленно движется во время спектакля. К его финалу актеры оказываются на противоположных сторонах. И в этом одно из посланий к зрителю.

Показ спектакля «Ио» греческого Театра АТТИС стал апогеем XVII Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», который с 9 июня проходит в Казани в театре имени Камала. Однако постановка отнюдь не визуализация известного сюжета из мифологии Древней Греции, в котором ревнивая Гера преследует и изгоняет любовницу Зевса Ио.

В полумраке небольшого зала на сцене-арене всего двое Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ио – архетип беженки с Востока

Главной героиней Ио, конечно, остается. Эту роль исполняет актриса Аглая Паппа. Вторую, роль рассказчика, – известный греческий режиссер и председатель Международного комитета театральной олимпиады Теодорос Терзопулос. Специально для него и его театральной группы АТТИС сирийка по происхождению Этель Адан написала пьесу «Ио», в которой героиня вынуждена бежать. Она становится неким прототипом женщины-беженки с Востока. Премьера состоялась 1 апреля 2019 года. В Казани это первый показ.

«Героиня Ио – одна из жертв бомбардировки, которая уничтожила ее город в 2006 году. Она приходит в Европу, чтобы рассказать свою историю. Когда мы работали над постановкой несколько лет назад, никто не ожидал, что это будет настолько актуально сегодня. Сам текст очень поэтичен. И, конечно, Ио рассказывает свою историю не реалистично, она постоянно в трансцендентном состоянии. Я бы сказал, что это не спектакль, а больше перформанс-лекция с потрясающей игрой Аглаи. Я немного поддерживаю ее, рассказываю и обобщаю», – пояснил на пресс-конференции накануне первого показа спектакля в Казани Теодорос Терзопулос.

Роль главной героини Ио исполняет актриса Аглая Паппа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Легенда современного театра Терзопулос – не только обладатель множества театральных премий, но и педагог, автор книг по теории театра и разработчик авторской методики актерского мастерства как наследия Дионисийского театра. Театральная группа АТТИС была основана им в 1985 году, принципиально выходит к зрителю даже на многотысячных открытых площадках без микрофонов. Только так, уверены ученики и соратники Терзопулоса, должна разворачиваться на театральной сцене трагедия пао. И ни в коем случае не поверхностные – византийские – слезы. Только глубинные, пронизывающие все тело, все существование и все мысли – слезы подлинной трагедии.

И хотя во время пресс-конференции режиссер предостерег от параллелей в спектакле с конкретными событиями в мире, американская тактика разжигания конфликтов между другими странами лишь однажды, но отчетливо акцентирована в постановке. Трагедия социальных катастроф, следующих за войнами, повисает в воздухе после просмотра спектакля.

Режиссер предостерег от параллелей в спектакле с конкретными событиями в мире Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я шприц с героином, пронзивший плоть Аида», «Мир устроен на двух явлениях: подавлении революции и ссылке». Вот некоторые из фраз, звучащих в спектакле. В финале, подчеркивая разворот действующих персонажей на сцене-арене на 180 градусов. Рассказчик, в лице Теодороса Терзопулоса, произносит:

«Ио, мы оба пленники: я в затворничестве, ты – вечного движения».

Дионисийский театр: метод Теодороса Терзопулоса

Глубинный бас, пробирающий до вибраций все тело и исходящий от мышечного треугольника внизу живота. Вот что требует от своих актеров Теодорос Терзопулос. В Театре АТТИС новичков этому учат около двух месяцев, у остальных актеров специальные дыхательные упражнения – часть ежедневных разминок. Терзопулос подчеркивает, Дионисийский театр – это не психологический театр и уж тем более не драматический. Трагедия какой она возникла тысячелетия назад в Древней Греции.

Трёхчасовой мастер-класс «Возвращение Диониса, метод Теодороса Терзополуса» режиссер и его помощник провели в Казани в один из дней фестиваля «Науруз». Участниками тренинга стали студенты Казанского театрального училища, актеры театра Камала, приехавшие на фестиваль актеры из Узбекистана и единственный представитель СМИ – журналист «Татар-информа».

Мастер-класс «Возвращение Диониса, метод Теодороса Терзополуса» режиссер и его помощник провели в Казани в один из дней фестиваля «Науруз» Фото предоставлено организаторами фестиваля «Науруз»

Представители греческого театра показали практические упражнения, с помощью которых из глубины тела поднимается природный голос, и продемонстрировали разницу в драматическом и трагическом звучании текстов. Подход Теодороса Терзопулоса позволяет актеру не просто говорить на публику без микрофона, а делать это так, чтобы трагизм был слышен в открытом зале на 10 тысяч человек даже из гимнастической позы «мостик».

«Мы говорим о глубинном потрясении, которое затрагивает все тело, всего человека. Для такого потрясения недостаточно просто сиюминутного воспоминания о каких-то потерях. Актер и театр, который мы создаем, близки к ритуальному театру. Актер открывается и играет для бога в этом плане. Актер через зрителя обращается к богу. Актер находится здесь, на сцене, но ещё и где-то там. Он присутствует и отсутствует одновременно. Зачастую он играет отсутствие, и это отсутствие больше здесь, и оно более явное чем присутствие. В трагедии бог присутствует здесь, а в драме этого нет. Трагедия Ио обнимает всю планету, всего касается», – попытался объяснить Теодорос Терзопулос.

Увидеть спектакль «Ио» от Театра АТТИС в столице Татарстана стало возможным благодаря тому, что в этом году частью фестиваля «Науруз» стала специальная программа Международной театральной олимпиады. Сегодня состоится второй показ постановки.

За время фестиваля «Науруз» в новом здании театра Камала прошли такие спектакли театральной олимпиады как постановка театра кукол из ЮАР «Гамлет», «Дядя Ваня» – совместный проект Башкирского и Марийского театра драмы. Впереди спектакли «Машина чехов» от театра Турции, «Муть Мухаджиры» от театра Камала, «Литургия Zero» от Александринского театра и «Кроткая» по Достоевскому от театров Бразилии и Колумбии.