«Спрос высокий и цена — тоже»: как сэкономить на перелете и отдыхе в Турции

Цены на путешествие в Турцию в этом году выросли вдвое из-за высокого спроса при ограниченном количестве авиарейсов. Как сэкономить в поездке на курорты южной страны, что стоит брать с собой для расчетов – доллары или банковские карты, где устроить шопинг, выяснил корреспондент «Татар-информа».

Несмотря на двукратное подорожание туров, брать путевку в Турцию «пакетом» все же выгоднее Фото: из личного архива Ленары Соколовой

Пакетный тур или самостоятельное путешествие?

Туроператоры предлагают туры в среднюю без изысков «пятерку» в турецком городе Сиде за семь ночей для семьи из четырех человек за 240 тыс. рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Повлияли санкции, из-за которых была изменена летная программа – количество рейсов существенно сократилось.

В Кемере годом ранее пятизвездочный отель на девять ночей для семьи из двух человек стоил 89 тыс. рублей; в этом сезоне цены выросли до 140 тыс. рублей.

Стоимость билета на прямой рейс из Казани в Анталью в августе 2021 года стоил 5-7 тыс. рублей. Сейчас в оба конца стоимость перелета получается в среднем 50-60 тыс. рублей.

Инфографика: © «Татар-информ»

Несмотря на двукратное подорожание туров, брать путевку в Турцию «пакетом» все же выгоднее, поделился генеральный директор компании AVT — одного из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани Азамат Сабиров. По его словам, количество чартерных рейсов летом увеличилось.

Стоимость самостоятельного путешествия будет выше.

«Регулярные рейсы в Турцию полностью загружены. Многие выбирают Турцию как транзитный пункт, чтобы добраться до европейских и других стран. Спрос высокий, поэтому и цена тоже», — отметил собеседник агентства.

«Регулярные рейсы в Турцию полностью загружены. Многие выбирают Турцию как транзитный пункт, чтобы добраться до еропейских и других стран» Фото: из личного архива Юлии Семеновой

До Турции самолетами и пароходами, через Сочи и Минводы

Сабиров пояснил, что добраться до турецкого берега можно несколькими способами. Для тех, кто не боится сложностей и ищет более выгодный вариант, – путешествие на разных видах транспорта с пересадками. Например, из Казани до Сочи можно добраться прямым рейсом (на самолете, поезде). Или из Казани доехать до Москвы, а из столицы до Сочи, а далее на пароме до Турции.

«Понятно, что стыковок будет много, но на этом можно сэкономить. Однако сейчас вообще сложно сказать, что дешевле, а что дороже, потому что все люди ищут обходные пути. И если вы думаете, что нашли тропинку и там будет меньше народу и дешевле, то все думают так же. Надо учитывать, в каком составе вы летите: вдвоем, втроем, – какие у вас цели, едете ли вы на месяц или на семь дней. Хотите ли вы просто загорать с all inclusive в одном отеле или собираетесь путешествовать по стране», — пояснил он.

Долететь до Сочи сейчас в разгар сезона стоит примерно 20 тыс. рублей на человека, рассказал Азамат Сабиров, который во время беседы находился как раз на юге России. Однако покупать авиабилеты до Сочи нужно заранее, предупредил он, так как это направление в этом году сильно перегружено.

Отдыхать «дикарем» удобно тем, кто едет больше чем на две недели — на месяц или два Фото: © «Татар-информ»

По словам гендиректора AVT, из-за удорожания путевок и перелетов в Турцию россияне в этом сезоне выдвинулись в Сочи и другие южные курорты в нашей стране. «All inclusive есть и на наших курортах, вопрос только в цене. Иногда наши курорты могут оказаться равными по цене Турции, но не равными по сервису, а если и попадутся равные по сервису, то окажутся в разы дороже», — добавил Сабиров.

Как рассказал «Татар-информу» еще один путешественник со стажем, в Стамбул или Анталью можно улететь через Минеральные Воды. Через этот город в Ставропольском крае турецким лоукостером Pegasus Airlines лететь выгоднее, если заранее «ловить» билеты, иначе их цена может варьироваться от 50 тыс. рублей и выше.

Айсылу Хафизова, которая регулярно бывает в Турции, согласилась с Азаматом Сабировым, отметив, что «проще и понятнее» лететь пакетным туром, потому что у туроператоров бывают скидки на чартерные перевозки и на проживание в отелях. «У них свои договоренности. Туроператор — как оптовый покупатель, поэтому через него всегда дешевле, однозначно. Процентов на 30. Тем более у него есть трансфер и all inclusive», — отметила собеседница агентства.

Овощи и фрукты выгодно покупать у местных жителей Фото: © «Татар-информ»

Закупаться едой лучше на рынках

Отдыхать дикарем, по словам Айсылу, удобно тем, кто едет больше чем на две недели — на месяц или два. «Тогда выгоднее своим ходом, снимать квартиру или апартаменты. Еда там до летнего кризиса была дешевая (если не брать чисто туристические районы Антальи, как, например, Алания, Махмутлар, Сиде). На рынке можно покупать овощи и фрукты у местных жителей.

«Авокадо, бананы, дыньки у них свои, растут прямо на побережье», — поделилась мнением Айсылу.



Также наша землячка рассказала, что покупает порошковый суп «Тархана» — он делается из йогурта и томатов. «Это национальная турецкая еда, поэтому покупать его надо на рынке. Супы, которые продаются у нас как спортивное питание, стоят, как чугунный мост. А „Тархана“ приемлем по цене, а по питательности гораздо более качественный и на 100% натуральный. Конечно, оливковое масло надо брать у крестьян на рынке. В каждом местечке раз в неделю открывают рынок, пару дней он там бывает, и там можно закупиться едой на неделю», — поделилась лайфхаками Айсылу.

Бывший собкор «Татар-информа» Юлия Семенова вместе с семьей уже два года проживает в Турецкой Республике, вместе с супругом они участвуют в строительстве АЭС «Аккую». В этом году они по сложившейся традиции отправили двоих детей на летние каникулы к бабушкам в Россию.

«В каждом местечке раз в неделю открывают рынок, пару дней он бывает, и там можно закупиться едой на неделю» Фото: © «Татар-информ»

«Еще в начале июня билеты на прямой рейс Анталья — Казань авиакомпании Turkish Airlines покупали за 28 тыс. рублей на взрослого, сейчас билеты на конец августа по этому же направлению от 50 тыс. рублей», — рассказывает собеседница агентства.

Юлия советует смотреть недорогие билеты на чартерные рейсы Red Wings Airlines. Она отмечает, что услуги турецких авиакомпаний однозначно стали дороже, как и на все другие виды транспорта в Турции. «Я думаю, что это связано в первую очередь с повышением цен на топливо, высоким уровнем инфляции в стране и нестабильным курсом местной лиры. В Турции действительно все подорожало, наверное, как и везде сейчас», — поделилась Юлия Семенова.

В Турции для россиян шопинг в этом году оказался гораздо выгоднее, в том числе и из-за курса рубля к лире Фото: © «Татар-информ»

«Цены просто смешные»

Несмотря на инфляцию в Турции, для россиян шопинг в этом году оказался гораздо выгоднее, в том числе и из-за курса 3–3,4 рубля к лире (раньше лира стоила 10–12 рублей). Жители Казани закупаются продуктами, одеждой, лекарствами и косметикой.

«Многие цены просто смешные. Мужские спортивные штаны LC Waikiki стоят 100 лир, футболки — 50 лир, много красивого пижамного белья, шорт, обуви по очень низким для нас ценам в пересчете на рубли. В Турцию мы летели только с купальниками в чемоданах, на обратном пути у нас был перегруз — по 23 килограмма в каждом. Хорошо, что при регистрации на незначительный перевес не обратили внимание. Что касается ручной клади, тоже не взвешивали, главное, чтобы сумка или рюкзак влезли в лоток», — рассказала Ленара Соколова, которая в этом году отдыхала с дочерью Сашей в поселке Кириш недалеко от города Кемер.

По словам Ленары, многие ее знакомые надавали заказов на лекарства, которые из-за ажиотажа пропали из казанских аптек.

«Например, что касается аптечной продукции, помимо привычных аналогов парацетомола и нурофена моя знакомая попросила привезти ей жизненно необходимый препарат для щитовидной железы — „Эутирокс“, а также лекарства для печени. У нас лекарство „Гептрал“ стоит 2 тыс. рублей 20 таблеток. В Турции фармацевт предложил аналог — 48 таблеток за 1,2 тыс. рублей. „Эутирокс“, большая упаковка, — 150 рублей. Я, наверное, только лекарств полчемодана привезла, оставив в турецких аптеках более 15 тыс. рублей», — добавила она.

«Много красивого пижамного белья, шорт, обуви по очень низким для нас ценам в пересчете на рубли» Фото: из личного архива Эльзы Кузнецовой

Доллары, евро, лиры или карты «Мир»: что брать?

В Турции с российскими картами работают четыре банка — Denizbank, Ziraat Bankası, Vakifbank и İş Bankası. Они принимают карту платежной системы «Мир» различных российских банков. Во многих городах и провинциях Турции, особенно где много российских туристов, нет проблем с банкоматами. Российские же Visa и Master Сard не принимаются к оплате, с них нельзя снять наличные.

По мнению нашего эксперта, везти с собой все сбережения в валюте — сомнительно, ведь в России ее придется покупать за рубли по курсу выше, чем официальный, и на транзакции можно потерять в деньгах.

«Выгоднее взять карту „Мир“ и обналичить лиры в банкоматах Турции. Однако по снятию наличных есть ограничения: в сутки лимит составляет от 2,5 до 5 тыс. лир. На самом деле, это не так много по нынешнему курсу — всего от 7 до 15 тыс. рублей. Это стоит учитывать, если, например, предстоит расплатиться за отель или другое жилье. Можно взять с собой несколько карт „Мир“ и снимать с них наличные — также по 2,5 тыс. лир с каждой. У многих банков есть комиссия за снятие наличных, но она незначительная. При этом необходимо иметь и некоторый запас наличных евро или долларов, чтобы обменять на лиры в обменнике, если по прилете по каким-то причинам не получится сразу снять лиры в банкомате», — посоветовал собеседник агентства.

Карточкой также можно расплатиться некоторых в магазинах. Так, например, «Мир» принимают в сети супермаркетов Migros (типа российских магазинов «Перекресток»), LC Waikiki, магазине моды DeFacto, в аптеках, мелких магазинах, по безналу можно купить экскурсии и даже услуги разных спа-процедур при отелях.

Ленара Соколова расплатилась за курс массажа картой. «Раньше шесть сеансов массажа я оплачивала наличными, это обходилось в 12 тыс. рублей, в этом году при оплате картой вышло около 11 тыс. рублей. При расплате картой конвертация проходит строго по курсу (на момент поездки 3,4 рубля к лире), когда же я в одном из маленьких магазинчиков решила расплатиться наличными, продавец посчитал товар по курсу 3,6 рубля. Совсем не много, но пришлось переплатить. Но мы столкнулись и с тем, что не во всех магазинах в торговых центрах принимали карту. Как нам рассказал продавец, „система налаживается“, и указала нам на три банкомата рядом. Снять деньги можно было везде», — отметила она.

«В отеле обстановка была абсолютно позитивной, ни разу не возникло ни одной конфликтной ситуации, турки были рады русским туристам и, как обычно, играли и шутили с маленькими детьми» Фото: из личного архива Ленары Соколовой

«От ковида не осталось и следа»

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Турция дважды закрывала свои границы на карантин — в 2020 и 2021 годах. Именно по этой причине поездка у Ленары Соколовой отложилась на два года.

«Вылет у меня стоял 9 июня в 2020 году, но из-за ограничений по ковиду он был перенесен на 9 июня 2021 года. Однако и в прошлом году из-за вспышки заболеваемости по коронавирусу Турция была закрыта для россиян на два месяца. Удалось попасть лишь в 2022-м! По ощущениям, от коронавируса не осталось и следа», — говорит собеседница агентства.

В этом году не требовали Hes-cod, который годом ранее нужно было предъявлять в аэропорту перед посадкой на рейс, а также в самой Турции: в торговых центрах, музеях или при полетах внутри страны. По прилете в Россию невакцинированным (например, детям) нужно было сдать тест на коронавирус или тем туристам, у которых истек сертификат после вакцинации.

«Все — и туристы из других стран, и персонал — были приветливыми, несмотря на то что с нами отдыхали лишь 15% русских» Фото: из личного архива Юлии Семеновой

В Кемере и самом отеле была абсолютно позитивной, ни разу не возникло ни одной конфликтной ситуации, турки были рады русским туристам и, как обычно, играли и шутили с маленькими детьми.

«Обстановка в нашем отеле была спокойная, благожелательная, все — и туристы из других стран, и персонал — были приветливыми, несмотря на то что с нами отдыхали лишь 15% русских. Остальные же туристы были из Германии, Болгарии и других европейских стран. Мы с дочкой в первый же день познакомились с семьей из Казахстана, на следующий день — с Сахалина. Весело отдыхали, даже после приезда создали чат в мессенджере и продолжаем общаться. Так что не ходите в Африку гулять, а в Турцию обязательно приезжайте!» — заключила собеседница агентства.