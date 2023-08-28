Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проточная вода и меньше антибиотиков: афганский эксперт дал советы овцеводам Татарстана
В кабульском Российском деловом центре состоялась встреча потомственного овцевода Афганистана Абдула Даяна Балоча и руководителя центра, генерального директора казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина. Собеседники затронули вопрос создания совместного предприятия по развитию животноводства в Татарстане. Эту инициативу афганской компании Saif Nooran Baradaran Ltd., которая готова вложить в свой проект около 2 млн долларов, недавно обсуждали в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Татарстан заявляет о себе как о мусульманской республике. Но без развития овцеводства невозможно это представить. Кроме того, что овцы — источник высокоценных халяльных продуктов питания, это еще и сырье для текстильной, меховой и кожевенной промышленности. Как я понял, самые главные проблемы снижения поголовья овец в Татарстане — это проблемы селекции и генетики, а также дефицит профессиональных кадров. Хороший специалист, который радеет за селекцию, должен следить, чтобы осеменение в отаре происходило вовремя, а не когда баран захочет. Тогда приплод будет максимально сильным и качественным», — заметил в ходе разговора Абдул Даян Балоч.
Кроме того, специалист обратил внимание на чрезмерное увлечение фермеров антибиотиками, что приводит к снижению естественного иммунитета животного.
«Мой опыт в овцеводстве — 40 лет. Мой отец, дед, прадед занимались овцеводством. Самое главное в овцеводстве — пастух. Фермер, который развивает овцеводство, должен разбираться во всем. С одного взгляда даже на незнакомое животное он должен определять, насколько оно здорово, были ли в роде близкородственные скрещивания, сколько раз рожало и многое другое. По поведению овцы определять ее здоровье. Я могу это и по фото, и по видеоматериалам делать. Помимо антибиотиков, есть и народные средства, которые мы добавляем в корм и воду. Нельзя постоянно пичкать животных химией. Это обязательно негативно скажется на потомстве», — заявил Балоч.
Потомственный овцевод также обратил внимание на систему питания животных в Татарстане. «Судя по фото и видео, которые я видел, кроме селекции есть проблема хороших пастбищ и воды. Пастбища нужно чередовать, заранее определив, в какой месяц на каких травах пасти овец. Вода обязательно должна быть проточная и качественная, от этого зависит не только здоровье животного, но и вкус его мяса», — пояснил Абдул Даян Балоч.
По итогам разговора овцевод подтвердил готовность поделиться секретами афганского овцеводства, которое считается в мире одним из лучших, и выступить в роли эксперта в рамках работы совместного предприятия Татарстана и Афганистана.
«Это очень хорошо, что афганские животноводческие компании проявляют инвестиционный интерес к Татарстану. У них целые династии специалистов-овцеводов. Самые опытные животноводы проживают на севере Афганистана, где зимой климат в некоторых уездах суровее, чем в Татарстане. Я думаю, еще нужно возродить татарскую породу баранов, как возродили татарскую породу лошадей», — высказал свое мнение Рустам Хабибуллин.
Афганистан ежегодно экспортирует десятки миллионов тонн баранины. Из Афганистана налажен экспорт этой продукции практически во все страны Ближнего Востока. Раис Татарстана Рустам Минниханов на встречах с аграриями не раз поднимал вопрос об уделении дополнительного внимания развитию животноводства из-за сокращения поголовья скота в республике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»