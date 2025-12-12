Противостояние Медведева с Тьеном попало в рейтинг самых ожидаемых на AO-2026

Фото: atptour.com

На официальном сайте Australian Open-2026 опубликован рейтинг самых ожидаемых возможных противостояний турнира. В этот список, составленный по аналогии с легендарным соперничеством Алькараса и Синнера, вошел потенциальный матч между россиянином Даниилом Медведевым (13-й в мире) и американцем Ленером Тьеном (28-й).

Организаторы высоко оценили динамику их личных встреч. В 2025 году теннисисты сыграли три матча: два выиграл Тьен (в том числе на Australian Open), один — Медведев (в Шанхае).

Также в топ вошли дуэли Джокович — Зверев, Швентек — Соболенко, Швентек — Рыбакина и Соболенко — Гауфф.

Турнир пройдёт в Мельбурне с 12 января по 1 февраля 2026 года.