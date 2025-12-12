news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 декабря 2025 17:03

Противостояние Медведева с Тьеном попал в рейтинг самых ожидаемых на Australian Open-2026

Читайте нас в
Телеграм
Противостояние Медведева с Тьеном попал в рейтинг самых ожидаемых на Australian Open-2026
Фото: atptour.com

На официальном сайте Australian Open-2026 опубликован рейтинг самых ожидаемых возможных противостояний турнира. В этот список, составленный по аналогии с легендарным соперничеством Алькараса и Синнера, вошел потенциальный матч между россиянином Даниилом Медведевым (13-й в мире) и американцем Ленером Тьеном (28-й).

Организаторы высоко оценили динамику их личных встреч. В 2025 году теннисисты сыграли три матча: два выиграл Тьен (в том числе на Australian Open), один — Медведев (в Шанхае).

Также в топ вошли дуэли Джокович Зверев, Швентек Соболенко, Швентек — Рыбакина и Соболенко — Гауфф.

Турнир пройдёт в Мельбурне с 12 января по 1 февраля 2026 года.

#Даниил Медведев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025