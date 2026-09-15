Противоречивый старт: с чем молодежка «Ак Барса» подошла к сезону

Рассказываем, какой игры ждать от казанских воспитанников под руководством Александра Щербины в предстоящем сезоне МХЛ 2026/2027. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта»





Фото: irbis.ak-bars.ru

Изменения в тренерском штабе

30 июня клуб заявил об уходе главного тренера – Максима Овчинникова. Наставник пришел в «Ирбис» в 2023 году и возглавлял команду в течение трех лет, одержав за это время 100 побед в 152-х играх. Под его руководством в сезоне 2024/25 «Ирбис» впервые стал победителем Золотого Дивизиона Восточной конференции.

Новым тренером назначили Александра Щербину. Контракт рассчитан на один год.

Свой тренерский путь специалист начал в 2021 году в составе «СКА-Стрельна», далее был ассистентом главного тренера «СКА-Варяги» (2022-2023), главным тренером «Ак Барса» U18 (2023-2024). В «Ирбис» Щербина пришел в 2024 году в качестве ассистента главного тренера, после чего перешел на должность в «Барс» на тот же пост (2025-2026).

Ассистентом главного тренера по-прежнему остается Рафаэль Ахметов, так же как и тренером по физической подготовке – Александр Илюхин. Тренером защитников назначен Семен Рябов, а пост тренера вратарей занял экс-голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов.

Чего ожидать от смены руководства?

Наконец-то в этом сезоне Александр Щербина взял бразды правления в собственные руки, и, кажется, наставник решительно настроен довести команду до финала.

«У каждого парня в нашей команде должно засесть в голове, что он находится здесь ради одной мечты – в мае поднять над головой Кубок Харламова», - сказал Щербина на пресс-конференции.

В первую очередь, тренер заботится о микроклимате в самой команде: много новых игроков младшего возраста прибыло в этом сезоне. Щербине важно будет сохранить сплоченность и командный дух, чтобы привести ребят к главной победе.

«На первом собрании с командой я сказал, что не делю ребят по возрасту, для меня все равны», - считает тренер.

Судя по прошедшей предсезонке, главный тренер будет требовать от своих подопечных «агрессивного» хоккея. В матчах со «СКА-1946» и «Реактор» казанцы, как говорит Щербина, показали, чего он ждет от команды – комбинационный атакующий хоккей.

«Осторожность – не наш стиль. Мы всегда хотим играть агрессивно, первым номером. Будем придерживаться этого на протяжении всего сезона», - заявил Щербина на пресс-конференции.

Кажется, «Ирбис» под руководством Щербины намерен стать командой со стальным характером, демонстрирующей жесткую игру. По крайней мере, об этом уже можно рассуждать, посмотрев на блестящие результаты проведенной ребятами предсезонки.

Три турнира – три победы. Новые рекорды «Ирбиса»

Предсезонная подготовка «Ирбиса» получилась практически идеальной по результатам. Казанцы приняли участие в трех турнирах и выиграли каждый из них. За 13 контрольных матчей команда потерпела всего два поражения (одно в основное время и одно в серии послематчевых бросков), а суммарно забросила 60 шайб.

Первым прошел турнир имени Н. Е. Маслова в Санкт-Петербурге. Для «Ирбиса» это было третье участие в соревновании: в 2024 году казанцы заняли третье место, а год спустя стали вторыми. На этот раз команда стала победителем турнира. «Ирбис» выиграл все пять матчей, последовательно обыграв «Красную Армию» (7:3), «Академию СКА» (5:2), «Авто» (3:2), «СКА-1946» (5:3) и «Спартак» (7:4).

Следующим этапом стал домашний Кубок TNA, где «Ирбис» начал турнир с поражения от «Авто» (1:2). Однако эта осечка стала единственной на соревновании. После неё казанцы разгромили «Реактор» (7:1), обыграли «Спутник» (4:2), прошли «СКА-1946» (5:1) и «Чайку»(3:2). Таким образом, «Ирбис» выиграл домашний турнир впервые с 2019 года.

Заключительным турниром предсезонки стал Кубок Молодежного комитета ПАО «Татнефть» в Альметьевске. Здесь «Ирбис» вновь дошел до первого места, хотя начал соревнование с поражения от «Локо-76» в серии послематчевых бросков. После этого команда разгромила «Молот» (8:2), а в заключительном матче обыграла «Спутник» (4:1).

Восходящие звезды «Ирбиса»?

На фоне успешной предсезонки можно выделить сразу нескольких проявивших себя игроков.

Главным открытием по результативности стал Ислам Давлетшин. Нападающий набрал 14 (9+5) очков в 13 матчах и стал лучшим бомбардиром команды по итогам всей подготовки. Давлетшин забивал на всех трех этапах предсезонки, а в заключительном матче с «Спутником» оформил дубль.

Андрей Дульнев отличился на турнире имени Маслова игрой в неравных составах. Игрок оформил дубль во встрече с «Академией СКА»: первый гол – в большинстве, второй – в усеченных составах.

Андрей Дульнев Фото: irbis.ak-bars.ru

На Кубке TNA Артур Гимадиев проявил себя как результативный лидер, оформив хет-трик в игре со «СКА-1946».

Отдельно стоит отметить Аскара Камалова. На турнире имени Маслова он забросил шайбы в нескольких встречах, а в матче со «Спартаком» оформил хет-трик. Его результативность стала одной из причин, по которым казанцы завершили петербургский турнир победой.

Какой станет регулярка?

7 сентября «Ирбис» начал регулярный чемпионат с победы, но уже во втором матче столкнулся с проблемами, которых не было заметно во время предсезонки. В Нижнем Новгороде казанцы обыграли «Чайку» со счетом 5:3, а через три дня дома уступили «Красноярским Рысям» 1:5.

Щербина связал поражение не только с действиями на льду, но и с кадровой ситуацией. В составе не было двух важных игроков обороны: Константин Никитин отправился на выезд с «Барсом», а Андрей Дульнев получил ушиб. Полноценно заменить лидеров не получилось.

Делать серьезные выводы по двум матчам, конечно, еще рано. Впереди у «Ирбиса» выездная серия, которая и должна показать, насколько быстро команда способна реагировать на неудачи и превращать заявленный новый игровой стиль в стабильную систему.

Напомним, что в следующем матче команда сыграет против нижнекамского «Реактора» 17 сентября в 18:30 на «Нефтехим-Арене».

А прошедший сезон оказался для «Ирбиса» весьма противоречивым. По итогу регулярного чемпионата команда уверенно закрепилась на третьем месте в Золотом Дивизионе Восточной конференции, продемонстрировав хорошую игру в обороне. Казанцы пропустили только 119 шайб в сезоне, что стало одним из лучших показателей в лиге.

Однако, добиться такого же успеха в плей-офф «Ирбису» не удалось. Казанцы не прошли дальше первого раунда, предоставив эту возможность своему сопернику в серии – нижегородской «Чайке» (2:3).

Зато их противостояние отметилось новым рекордом МХЛ по продолжительности матча – четвертая игра серии продлилась 142 минуты 49 секунд.

Автор: Карина Альметова