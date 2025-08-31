news_header_top
Общество 31 августа 2025 07:00

Противопоказания к вождению с 1 сентября: какие вступят в силу в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. О том, с какими заболеваниями будет запрещено садиться за руль машины, – в материале «Татар-информа».

Перечень противопоказаний к вождению

- органические, в том числе симптоматические, психические расстройства, включая деменцию, органический амнестический синдром, делирий и органические эмоциональные расстройства;

- шизофрения, шизотипическое состояние и бредовые расстройства;

- аффективные расстройства настроения — маниакальные и депрессивные эпизоды, биполярное расстройство, повторяющаяся депрессия;

- невротические и стрессовые расстройства, а также соматоформные, в частности, фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, реакции на тяжёлые стрессовые ситуации;

- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте — в том числе устойчивые нарушения характера, проблемы с контролем привычек и влечений;

- умственная отсталость различной степени выраженности — от лёгкой до глубокой;

- генерализованные нарушения психического развития — аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта и др;

- психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, психостимуляторы);

- эпилепсия и её различные формы;

- нарушения цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия и другие виды;

- полная двусторонняя слепота (потеря зрения обоими глазами).

