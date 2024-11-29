Противодействие незаконной миграции и отмыванию денег: Володин рассказал о новых законах

В ближайшее время в России вступят в силу несколько новых законов. О нововведениях конца ноября — начала декабря рассказал в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Так, с 23 ноября было ужесточено наказание за подделку документов для организации незаконной миграции. Штрафы повышены за изготовление и оборот таких бумаг.

С 10 декабря вступит силу еще одно изменение, касающееся мигрантов: начнет действовать запрет на участие посредников при приеме экзаменов у иностранных граждан. Сертификаты будут выдавать только госучреждения из специального перечня. Помимо этого, будет установлен точный размер платы за такой экзамен.

«В нашу страну должны приезжать только те, кто знает русский язык, уважает и чтит наши традиции», — подчеркнул Володин.

С 23 ноября в России начал действовать запрет на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. С 4 декабря в РФ также начнет действовать запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения. Поправки, которые внесут в шесть законов, защитят россиян он подобной информации в СМИ, интернете, рекламе и кинофильмах. Нарушителям грозят штрафы в размере до 5 млн рублей.

С 1 декабря участники специальной военной операции будут освобождены от взыскания исполнительского сбора в размере 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Ряду участников СВО и их супругам спишут просроченные кредиты — максимальная сумма составляет до 10 млн рублей. Речь идет о тех военнослужащих, которые заключат контракт о службе в Вооруженных Силах России после 1 декабря 2024 года. «Поддержка наших военнослужащих — один из главных приоритетов Государственной Думы», — отметил на это глава нижней палаты парламента.

Также с начала месяца будет введено лицензирование деятельности операторов связи, которые предоставляют доступ к интернету. Изменения коснутся схемы пропуска трафика через техсредства противодействия угрозам. В случае отказа у компании аннулируют лицензию.

С 30 декабря ужесточатся меры по противодействию отмыванию денег. При проведении идентификации клиента либо его представителя нотариусы получат право требовать документы, которые предусмотрены законодательством о противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег. В случае если операция вызывает подозрение, специалист должен сообщить об этом в Росфинмониторинг.