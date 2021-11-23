Противодействие буллингу и обучение инвалидов: перед Минобром РТ поставлены новые задачи

Новые приоритетные задачи Минобрнауки РТ на 2022 год сформировали представители экспертного сообщества и социально активные жители Татарстана. В их числе — обучение детей с ограниченными возможностями, противодействие буллингу и обеспечение безопасности школ.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Комиссии Общественной палаты РТ по образованию и науке, председатель общественного совета при Минобрнауки РТ, ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

«В планы на 2022 год впервые вошла задача, связанная с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья. Экспертам предлагается разработать межведомственные комплексные мероприятия по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Также впервые эксперты обратились к вопросу обновления научных кадров и предложили включить в число приоритетов задачу увеличения доли исследователей в возрасте до 39 лет, работающих в вузах и научных центрах республики», — отметила она.

В 2022 году Минобрнауки РТ предлагается продолжить работу по пресечению криминального влияния на детей и активнее взаимодействовать с родительским сообществом, разработать стандарты антитеррористической защищенности объектов образования. Предложено внедрить не менее трех курсов для педагогов школ по вопросам противодействия психологическому насилию и буллингу.

Асия Тимирясова подвела итоги работы Минобрнауки РТ за прошедшие годы в части реализации публичных целей и задач. На протяжении трех лет эксперты и жители региона путем голосования определяли приоритетные направления работы ведомства. Среди них присутствовала и стабилизация ситуации с обеспечением местами в дошкольных учреждениях. За эту задачу проголосовало много людей, и она была определена в качестве приоритетной.

«В Татарстане в 2020–2021 годах построено 44 детских сада, ни в одном регионе России таких показателей нет. Это позволило открыть около 10 тыс. мест в дошкольных учреждениях, в том числе около 4 тыс. мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. В 36 муниципалитетах республики обеспеченность детскими садами составляет 100%», — проинформировала председатель общественного совета при Минобрнауки.

В этом году обеспечение местами в детсадах не вошло в список приоритетных задач. Дело в том, что на 2022 год уже запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений, а это значит, что министерство продолжит работать над решением проблемы в обычном режиме. Кроме того, с 2019 года в республике постоянно формируются цели и задачи по открытию ресурсных центров.

«В 2018 году в республике работал 31 ресурсный центр, в настоящее время их 43. Это дало огромный скачок в развитии среднего профессионального образования. Результаты, которые мы имеем на WorldSkills, свидетельствуют об этом. Вырос конкурс в колледжи, средний балл при поступлении в них достигает пяти», — подчеркнула Тимирясова.

В 2018–2020 годах эксперты и жители республики в качестве приоритета работы Минобрнауки РТ определяли обеспечение школьников горячим питанием. По инициативе Президента РФ Владимира Путина за решение этого вопроса взялись и на федеральном уровне. Благодаря предварительно проведенной работе Татарстан был полностью готов к решению этой проблемы. Ученики классов с 1-го по 4-й сейчас получают бесплатное питание, а охват горячим питанием учеников 5–11-х классов в регионе составляет 96–98%.

Народное голосование по определению приоритетных направлений деятельности шести республиканских министерств на 2022 год проходит на портале госуслуг РТ до 7 декабря. Более 24 тыс. человек уже сделали свой выбор. В итоге для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на следующий год.