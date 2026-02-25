«Противник делает ставку на террор»: ключевые сигналы Путина на коллегии ФСБ

Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Президент России обратил внимание сотрудников системы госбезопасности на ряд угроз стране, в том числе ядерного характера. О чем говорил глава государства своим бывшим коллегам и какие задачи он перед ними поставил – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: kremlin.ru

ФСБ и СВО

Накануне Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Это выступление не было приурочено к четвертой годовщине начала СВО, однако тема спецоперации стала одной из центральных.

В начале речи Путин поблагодарил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ФСБ за службу России, высокую самоотдачу и личное мужество. Особо он отметил тех, кто непосредственно участвует в специальной военной операции.

«За проявленную отвагу государственные награды в прошлом году получили более 2 000 военнослужащих ФСБ. Четверо удостоены звания Героя Российской Федерации. Один – посмертно», – отметил вклад служащих ФСБ Владимир Путин.

Борьба с терроризмом

Это направление продолжает оставаться одним из ключевых в работе ФСБ. Президент призвал активизировать борьбу с терроризмом с учетом текущей оперативной обстановки.

«Не удалось нанести стратегического поражения России на поле боя. Поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор», – заявил Владимир Путин, призывая сотрудников Федеральной службы безопасности к максимальной собранности и концентрации.

Глава государства подчеркнул, что для более оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы необходимо реализовать комплекс дополнительных мер. В частности, усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты и при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты. Такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.

23 февраля на Савеловском вокзале Москвы произошел взрыв служебного автомобиля Госавтоинспекции. В результате взрыва на месте погибли сотрудник полиции и причастный ко взрыву преступник Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

Президент привел в качестве примера террористических действий взрыв 23 февраля на Савеловском вокзале Москвы. По словам Путина, преступника завербовали через интернет.

«Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки – в данном случае сотрудников Министерства внутренних дел», – раскрыл детали теракта российский Президент.

Об «украинской» ядерной бомбе

«Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошли, наверное, и их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – такими словами Путин сослался на заявление Службы внешней разведки России (СВР).

Ранее СВР, ссылаясь на поступающую информацию, заявила о том, что Великобритания и Франция якобы готовятся передать Украине ядерное оружие – атомную или «грязную» бомбу. По версии СВР, эту передачу планируют представить как самостоятельную разработку Киева.

Тайно создать полноценное ядерное оружие крайне сложно: для производства боеприпасов требуется либо завод по обогащению урана, либо производство оружейного плутония из отработанного топлива АЭС. Это масштабные объекты, которые трудно скрыть, и Россия легко сможет их обнаружить и разрушить на ранней стадии. Так что никакой самостоятельной разработки ядерного оружия у Украины быть не может – только импорт из Франции (французская малогабаритная боевая часть TN 75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1) или Великобритании (по состоянию на 2025 год Великобритания имеет 225 ядерных боеголовок).

«Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения, в том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на Европейском континенте», – прокомментировал журналистам РБК пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», – отреагировал в соцсетях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В настоящее время страны Запада и Украина пытаются опровергнуть заявление СВР в стиле «вывсеврети», но с аргументами пока у них не клеится.

Об угрозе новых подрывов газопроводов

Путин также заявил о наличии информации о возможных планах подрыва российских газопроводов по дну Черного моря – «Турецкого потока» и «Голубого потока».

«Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что так аккуратно, скажем, достигнуто на этом переговорном треке», – прокомментировал эти чудовищные планы российский Президент.

Президент призвал активизировать борьбу с терроризмом с учетом текущей оперативной обстановки Фото: © ФСБ РФ / РИА Новости

Защитить ключевых лиц от терактов

Комментируя факты совершенных террористических нападений на высокопоставленных российских военных и гражданских лиц, Владимир Путин поставил задачу совместно с другими силовыми ведомствами повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования и социальной сферы, особенно в исторических и приграничных регионах.

В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым, по словам Президента, угрожает киевский режим.

Защита границ

Отдельно Владимир Путин коснулся безопасности российских границ. Президент поручил укреплять пограничную инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов, действовать в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также с территориальными органами власти.

Борьба с русофобией и ксенофобией

Российский Президент обратил внимание на необходимость борьбы с ксенофобией и русофобией. По его словам, необходимо и впредь жестко пресекать деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии и религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть общество.

«Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – заявил Владимир Путин.

Президент призвал уделить особое внимание обеспечению комплексной безопасности предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу и другие органы власти Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безопасность выборов

Президент призвал уделить особое внимание обеспечению комплексной безопасности предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу и другие органы власти.

«Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию. Нейтрализовать подобные угрозы – задача в том числе и вашего ведомства, ФСБ», – указал Путин.

О киберпреступлениях

Президент также затронул проблему киберпреступности и диверсий в информационном пространстве.

«Год от года статистика фиксирует значительное число преступлений в информационном пространстве, в том числе спланированных зарубежными спецслужбами кибердиверсий против нашей критически значимой инфраструктуры», – заявил на коллегии Владимир Путин.

Для противодействия таким угрозам глава государства поручил внедрять новые средства с учетом стремительного развития информационных технологий. На этом направлении он призвал ФСБ действовать совместно с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами.

В целом выступление Владимира Путина было направлено на то, чтобы призвать ФСБ России в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал, оперативные и аналитические возможности ведомства для своевременной нейтрализации потенциальных угроз, защиты национальных интересов и обеспечения стабильного развития страны.