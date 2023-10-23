Против загрязняющего почву утилизатора отходов в Татарстане возбудили уголовное дело

В Татарстане за нарушение природоохранного законодательства уголовное дело возбудили против компании по утилизации нефтесодержащих отходов, сообщили в Росприроднадзоре.

В ООО «Татпромэко» в 2021 году было выявлено, что компания халатно относится к соблюдению условий лицензий и работает без согласованного ГЭЭ проекта. Отходы нефтепродуктов там размещали незаконно, что в итоге привело к загрязнению почвы. По подсчетам специалистов Росприроднадзора, размер ущерба превысил 300 млн рублей.

Отмечается, что до этого случая специалисты также выявляли на объекте нарушения, но компания каждый раз игнорировала требования привести работу в соответствие с природоохранным законодательством. Кроме того, в 2020 году суд по иску прокуратуры вынес решение о прекращении деятельности предприятия.

В августе 2023 года специалисты Росприроднадзора вместе с представителями прокуратуры вновь совершили проверку и выяснили, что ничего из перечисленного выше не было выполнено. В итоге против организации возбудили уголовное дело.