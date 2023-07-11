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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 11:48

Против татарстанца возбудили уголовное дело за долг по алиментам в 1 млн рублей

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По требованию прокуратуры в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении мужчины, задолжавшего более миллиона рублей алиментов. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

В результате проверки прокуратура Кукморского района установила, что родитель с 2014 года выплачивал алименты на содержание своего сына не в полном объеме. Кроме того, он не предпринимал никаких мер по трудоустройству и погашению задолженности. Общий долг по алиментам составил более 1,3 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов. В адрес руководителя службы судебных приставов направлено требование об уголовном преследовании неплательщика алиментов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль в прокуратуре.

#Прокуратура #алименты
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