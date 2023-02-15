«Против СССР были задействованы все страны»: В Казани почтили память воинов-афганцев

Сегодня в парке Победы Казани прошел митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, состоявшегося в 1989 году.

Памятное мероприятие прошло у памятника воинам-интернационалистам. На митинге собрались участники боевых действий и их семьи, а также члены семей погибших воинов.

Принять участие в мероприятии прибыли представители исполнительного комитета и общественных организаций города, а также курсанты кадетских классов, юнармейцы и студенты вузов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Митинг открыла заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она отметила, что память о военном конфликте в Афганистане нетленна, и пожелала здоровья его участникам.

«15 февраля это день, когда вся Россия преклоняет голову перед мужеством и подвигом тех, кто не вернулся. Они защищали интересы своей страны, помогали людям выстоять в военных конфликтах за пределами Российской Федерации, людям, которые нуждались в этой помощи. Это день памяти, и наша встреча сегодня еще раз символизирует то, что меняются времена, люди, но нетленна всегда память. Дорогие солдаты, офицеры, участники миротворческих миссий, именно миротворчество – всегда в истоке всех дел России. Вы гордо несете знамя победы, представляя ветеранские организации Татарстана. Будьте всегда в строю, вы нужны молодому поколению как никогда», – сказала она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Следующим выступил начальник Казанского высшего танкового командного училища, генерал-майор Кирилл Кулаков.

«Этот праздник сегодня объединяет всех ветеранов боевых действий. И это, наверное, правильно. 34 года назад закончилась война в Афганистане, самому молодому бойцу, который принимал участие в этой войне далеко за 50. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были бодры и тверды как в те молодые годы, и телом и духом. Хочу также пожелать, чтобы вы как можно дольше были с нами в одном строю, чтобы молодому поколению было с кого брать пример. Дети – будущее нашей страны, на кого как не на вас им смотреть», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того участников и семьи участников войны в Афганистане поздравили генерал-майор Валерий Миронченко, вдова героически погибшего воина-интернационалиста Гузалия Юдина. После этого в память о погибших и умерших в Афганистане объявили минуту молчания.

О событиях Афганской войны корреспонденту «Татар-информа» рассказал полковник запаса пограничных войск Камиль Тимаев.

«Война — это такая грязная штука, в то время против интересов СССР были задействованы все страны. Главарь банды как обычно США. Мы были вынуждены защищать государственные границы и тот строй, который возник в Афганистане. Через южную границу, через Таджикистан и Туркмению преступные банды входили на нашу территорию, брали в плен местное население, скотину, и угоняли в Афганистан. Также они обстреливали пограничные заставы из минометов», – сказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В десятилетней войне на территории Афганистана участвовало 9 тысяч 750 уроженцев Татарстана, из которых чуть более 2 тысяч – казанцы. 261 татарстанец с поля боя не вернулся, 231 человек умер от ран и психологических травм после войны. 546 солдат и офицеров было ранено, 311 остались инвалидами. 2 тысячи 221 татарстанец был награжден орденами и медалями.