«Против нас идет информационная война»: «Сообщество» в Казани обсудит диалог культур
Эксперты из Москвы и регионов ПФО соберутся в Татарстане на федеральном форуме «Сообщество». В течение двух дней республика будет главной площадкой для обсуждения развития НКО в России, поддержки родных языков и межкультурного диалога в условиях внешнего давления и информационной войны. О ключевых темах события – в обзоре «Татар-информа».
«Татарстан поделится опытом партнерства цивилизаций»
Форум «Сообщество» под эгидой Общественной палаты России проходит с 2015 года на регулярной основе – каждый раз на новой региональной площадке. Уже 24-25 августа эту эстафету примет Татарстан, где состоится масштабная дискуссия под общей темой «Россия: многообразие культур, единство граждан». Событие пройдет при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.
Организаторы неспроста выбрали это направление главным для обсуждения в Казани, ведь республика давно славится своим обширным опытом в построении успешного сотрудничества десятков конфессий, проживающих на одной территории.
Богатый опыт Татарстана в сфере межконфессионального сотрудничества будет востребован среди участников форума «Сообщество» из других регионов Поволжья. Такое мнение высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин.
Он напомнил, что сквозной темой предстоящего события станет укрепление межнационального мира и межрелигиозного согласия. Она полностью вписывается в тренд развития современного российского общества.
«Очень характерно, что эти темы прозвучат именно в Татарстане, который известен своими традициями и позитивными практиками в достижении партнерства цивилизаций, сотрудничества разных культур. Это многомерная тема, и по каждому аспекту Татарстану есть что показать и поделиться своим опытом», – подчеркнул Зорин.
Кроме того, речь зайдет об актуальных задачах государственной политики в этой сфере – новые вызовы и внешние угрозы требуют корректировки существующих инструментов.
«Санкционное давление, информационная война против нашей страны и попытки раскачать наше межрелигиозное согласие, все это требует новых подходов с точки зрения организации работы. Это целый комплекс вопросов: борьба с фейками, фиксация исторической правды и многое другое», – отметил собеседник агентства.
По его словам, одним из важнейших аспектов этой работы является внедрение практик межконфессионального сотрудничества и единства в молодежной среде.
«Молодежь является частым объектом информационных нападок извне», – пояснил Владимир Зорин.
По его словам, не менее важными темами для дискуссий станут вопросы развития и поддержки родных языков, культурной адаптации иностранцев и многие другие.
«Нужна активизация работы с социальными НКО»
Еще одним направлением форума станет взаимодействие некоммерческих организаций (НКО), государства и бизнеса. Участники смогут обменяться накопившимся опытом, что положительно повлияет на качество разработки новых социальных проектов, уверен замглавы Общественной палаты Татарстана Мунир Гафиятуллин.
Он отметил, что благодаря своему открытому формату «Сообщество» является эффективной площадкой для знакомства, обмена опытом и взаимодействия гражданских активистов с представителями органов власти и бизнеса.
«Это настоящая рабочая площадка для всестороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Она помогает повышать качество разработки и воплощать в жизнь социальные проекты. Этот форум позволяет гражданам поднимать для обсуждения волнующие их проблемы, а также вопросы работы некоммерческих организаций и сообществ», – пояснил Мунир Гафиятуллин.
По словам собеседника агентства, сегодня в Татарстане насчитывается свыше 5 тыс. некоммерческих организаций. При этом лишь около 200 из них являются социально ориентированными.
«Эти цифры говорят о необходимости активизации работы с социальными НКО, нужно помогать их дальнейшему развитию. Их роль очень важна, поскольку такие организации занимаются непосредственной помощью людям, работой с многодетными семьями, помощью больным детям и многим другим», – подчеркнул Мунир Гафиятуллин.
Он отметил высокую значимость проведения форума «Сообщество» в Татарстане – регионе с традиционно сильным и развитым некоммерческим сектором.
«Участие НКО повышает качество услуг в социальной сфере»
Не менее важным аспектом работы с социальными НКО является и то, что их деятельность позволяет значительно повысить качество таких услуг для населения. Развитие этого и других направлений в некоммерческом секторе также станут предметом пристального обсуждения в рамках форума «Сообщество» в Казани, рассказала председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.
Она напомнила, что на протяжении длительного времени сфера оказания социальных услуг гражданам была полностью связана с работой бюджетных организаций. Однако благодаря изменениям в законодательстве ситуация поменялась коренным образом – возможность для работы здесь получили и негосударственные организации, социально ориентированные НКО.
«Это было сделано для появления конкуренции, которая позволяет значительно повысить качество предоставляемых услуг гражданам. Речь идет о том, чтобы у человека появился выбор. Идеальный формат, который уже применяется в ряде регионов страны, – это сертификат на получение услуги. Человек, который имеет право на услугу, получает сертификат, и с ним он может выбрать организацию, где хочет получить эту услугу. Это может быть как бюджетная организация, так и некоммерческая», – пояснила собеседница агентства.
Доступ НКО к рынку бюджетных услуг в социальной сфере, а также проблемы и вопросы, возникающие у некоммерческих организаций в этом направлении, – все это станет предметом обсуждений на тематическом круглом столе в рамках форума.
«Мы поговорим о том, как сами НКО из Приволжского федерального округа оценивают уровень доступа к оказанию бюджетных услуг. Обсудим и сравним ситуацию в разных регионах, какие тренды и достижения здесь появились за последнее время. Кроме того, планируем обсудить и состояние некоммерческого сектора в целом, его проблемы и сложности, а также пути их преодоления», – заключила эксперт.
Фото на анонсе: группа Форума «Сообщество» во «ВКонтакте»