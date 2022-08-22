«Против нас идет информационная война»: «Сообщество» в Казани обсудит диалог культур

Эксперты из Москвы и регионов ПФО соберутся в Татарстане на федеральном форуме «Сообщество». В течение двух дней республика будет главной площадкой для обсуждения развития НКО в России, поддержки родных языков и межкультурного диалога в условиях внешнего давления и информационной войны. О ключевых темах события – в обзоре «Татар-информа».

С 2015 года в разных регионах России проводится форум «Сообщество» под эгидой Общественной палаты РФ. В августе эстафету принимает Татарстан Фото: группа Форума «Сообщество» во «ВКонтакте»

«Татарстан поделится опытом партнерства цивилизаций»

Форум «Сообщество» под эгидой Общественной палаты России проходит с 2015 года на регулярной основе – каждый раз на новой региональной площадке. Уже 24-25 августа эту эстафету примет Татарстан, где состоится масштабная дискуссия под общей темой «Россия: многообразие культур, единство граждан». Событие пройдет при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Организаторы неспроста выбрали это направление главным для обсуждения в Казани, ведь республика давно славится своим обширным опытом в построении успешного сотрудничества десятков конфессий, проживающих на одной территории.

Богатый опыт Татарстана в сфере межконфессионального сотрудничества будет востребован среди участников форума «Сообщество» из других регионов Поволжья. Такое мнение высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин.

Он напомнил, что сквозной темой предстоящего события станет укрепление межнационального мира и межрелигиозного согласия. Она полностью вписывается в тренд развития современного российского общества.

Владимир Зорин: «Молодежь является частым объектом информационных нападок извне» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень характерно, что эти темы прозвучат именно в Татарстане, который известен своими традициями и позитивными практиками в достижении партнерства цивилизаций, сотрудничества разных культур. Это многомерная тема, и по каждому аспекту Татарстану есть что показать и поделиться своим опытом», – подчеркнул Зорин.

Кроме того, речь зайдет об актуальных задачах государственной политики в этой сфере – новые вызовы и внешние угрозы требуют корректировки существующих инструментов.

«Санкционное давление, информационная война против нашей страны и попытки раскачать наше межрелигиозное согласие, все это требует новых подходов с точки зрения организации работы. Это целый комплекс вопросов: борьба с фейками, фиксация исторической правды и многое другое», – отметил собеседник агентства.

По его словам, одним из важнейших аспектов этой работы является внедрение практик межконфессионального сотрудничества и единства в молодежной среде.

«Молодежь является частым объектом информационных нападок извне», – пояснил Владимир Зорин.

По его словам, не менее важными темами для дискуссий станут вопросы развития и поддержки родных языков, культурной адаптации иностранцев и многие другие.

«Нужна активизация работы с социальными НКО»

Еще одним направлением форума станет взаимодействие некоммерческих организаций (НКО), государства и бизнеса. Участники смогут обменяться накопившимся опытом, что положительно повлияет на качество разработки новых социальных проектов, уверен замглавы Общественной палаты Татарстана Мунир Гафиятуллин.

Мунир Гафиятуллин: «Роль НКО очень важна, поскольку такие организации занимаются непосредственной помощью людям» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он отметил, что благодаря своему открытому формату «Сообщество» является эффективной площадкой для знакомства, обмена опытом и взаимодействия гражданских активистов с представителями органов власти и бизнеса.

«Это настоящая рабочая площадка для всестороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Она помогает повышать качество разработки и воплощать в жизнь социальные проекты. Этот форум позволяет гражданам поднимать для обсуждения волнующие их проблемы, а также вопросы работы некоммерческих организаций и сообществ», – пояснил Мунир Гафиятуллин.

По словам собеседника агентства, сегодня в Татарстане насчитывается свыше 5 тыс. некоммерческих организаций. При этом лишь около 200 из них являются социально ориентированными.

«Эти цифры говорят о необходимости активизации работы с социальными НКО, нужно помогать их дальнейшему развитию. Их роль очень важна, поскольку такие организации занимаются непосредственной помощью людям, работой с многодетными семьями, помощью больным детям и многим другим», – подчеркнул Мунир Гафиятуллин.

Он отметил высокую значимость проведения форума «Сообщество» в Татарстане – регионе с традиционно сильным и развитым некоммерческим сектором.

«Участие НКО повышает качество услуг в социальной сфере»

Не менее важным аспектом работы с социальными НКО является и то, что их деятельность позволяет значительно повысить качество таких услуг для населения. Развитие этого и других направлений в некоммерческом секторе также станут предметом пристального обсуждения в рамках форума «Сообщество» в Казани, рассказала председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Елена Тополева-Солдунова: «Идеальный формат, который уже применяется в ряде регионов страны, – это сертификат на получение услуги» Фото: © «Татар-информ»

Она напомнила, что на протяжении длительного времени сфера оказания социальных услуг гражданам была полностью связана с работой бюджетных организаций. Однако благодаря изменениям в законодательстве ситуация поменялась коренным образом – возможность для работы здесь получили и негосударственные организации, социально ориентированные НКО.

«Это было сделано для появления конкуренции, которая позволяет значительно повысить качество предоставляемых услуг гражданам. Речь идет о том, чтобы у человека появился выбор. Идеальный формат, который уже применяется в ряде регионов страны, – это сертификат на получение услуги. Человек, который имеет право на услугу, получает сертификат, и с ним он может выбрать организацию, где хочет получить эту услугу. Это может быть как бюджетная организация, так и некоммерческая», – пояснила собеседница агентства.

Доступ НКО к рынку бюджетных услуг в социальной сфере, а также проблемы и вопросы, возникающие у некоммерческих организаций в этом направлении, – все это станет предметом обсуждений на тематическом круглом столе в рамках форума.

«Мы поговорим о том, как сами НКО из Приволжского федерального округа оценивают уровень доступа к оказанию бюджетных услуг. Обсудим и сравним ситуацию в разных регионах, какие тренды и достижения здесь появились за последнее время. Кроме того, планируем обсудить и состояние некоммерческого сектора в целом, его проблемы и сложности, а также пути их преодоления», – заключила эксперт.

Фото на анонсе: группа Форума «Сообщество» во «ВКонтакте»