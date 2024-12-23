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Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны Бурлаковой возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями на сумму 27 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
По данным следствия, в 2018 году ведомство подписало с компанией «Стройидеал» крупный государственный контракт на выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения в военном городке Саратовской области. Как полагают следователи, в 2019 году Бурлакова, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, подписала акты приемки работ ненадлежащего качества. Это привело к более чем 10 авариям на водоснабжающих объектах городка и нанесло государству ущерб свыше 27 миллионов рублей.
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