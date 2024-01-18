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Против главы узбекского землячества возбудили дело за оскорбление участников СВО
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы узбекского землячества Усмана Баратова за пост с оскорбительными высказываниями в отношении участников СВО, сообщает СК России.
По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в соцсети публикацию, «унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции».
Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
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