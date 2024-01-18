Против главы узбекского землячества возбудили дело за оскорбление участников СВО

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы узбекского землячества Усмана Баратова за пост с оскорбительными высказываниями в отношении участников СВО, сообщает СК России.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в соцсети публикацию, «унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции».

Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.