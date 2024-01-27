Против директора торговой фирмы из Татарстана возбудили дело за неуплату 45 млн налогов

В Татарстане в отношении 60-летнего директора ЗАО «Неско» возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что с 2018-го по 2021 год мужчина вносил ложные данные в декларации, уклонившись от уплаты НДС, транспортных налогов и налога на прибыль на 45 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.