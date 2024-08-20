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Против блогера Поднебесного в Петербурге возбуждено уголовное дело
В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении 46-летнего блогера Алексея Поднебесного по обвинению в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетней, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса, касающимся сексуальных действий с лицами младше 16 лет.
Подозреваемый был задержан в связи с предполагаемыми интимными отношениями с 15-летней школьницей. В социальных сетях опубликовано видео, на котором блогер отказывается комментировать обвинения во время допроса.
По данным следствия, 2 августа в одном из торговых центров на Невском проспекте подозреваемый совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На следующий день в квартире на улице Тележной произошел половой акт с той же девушкой. Отмечается, что в обоих случаях насилие не применялось.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении официальных обвинений и выборе меры пресечения для подозреваемого.
Стоит отметить, что расследование было инициировано после обращения Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета, которая призвала проверить деятельность блогера в связи с появлением видео с его участием и с участием несовершеннолетней
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